Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım
AFAD, İstanbul’da art arda meydana gelen üç depremin ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Deprem anında neler yapılmalı ve yapılmamalı?
Sakin olun: Panik yapmaktan kaçının. Soğukkanlılığınızı koruyun.
Telefonları meşgul etmeyin: Sadece acil durumlar için kullanın.
Eşyalardan uzak durun: Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi nesnelerin yakınında bulunmayın.
Hayat üçgeni oluşturun:
Sağlam bir masa altına veya dolgun bir koltuk, kanepe, sandık yanına çömelin.
Başınızı iki elinizle koruyun veya bir yastık/kitap gibi malzemeyle kapatın.
Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalın.
ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketini uygulayın:
Güvenli bir yer bulun, diz üstü çökün.
Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın.
Sabit bir yere tutunarak düşmemeye çalışın.
Merdivenlere veya çıkışlara koşmayın.
Balkon ve pencerelere yönelmeyin, aşağı atlamayın.
Asansör kullanmayın.
Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine basmayın.
Tekerlekli sandalyedeyseniz: Tekerlekleri kilitleyin, baş ve boynunuzu koruyun.
Tehlikeli alanlardan uzaklaşın:
Mutfak, laboratuvar gibi alanlardaysanız cihazları kapatın, dökülebilecek maddelerden uzak durun.
Sarsıntı sona erince:
Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.
Isıtıcı ve sobaları söndürün.
Binayı terk ederken:
Gerekli eşyaları alın, önceden belirlenmiş güvenli yoldan çıkış yapın.
Toplanma alanına gidin.
Okulda veya iş yerindeyseniz:
Masa veya sıra altında/yanında, ya da koridorda duvar kenarında ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketiyle korunma pozisyonuna geçin.
Cam eşyalardan uzak durun.
Sosyal medya içeriklerine dikkat edin:
Dezenformasyonlara karşı temkinli olun, yalnızca resmî kaynakları takip edin.