Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım

AFAD, İstanbul’da art arda meydana gelen üç depremin ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Deprem anında neler yapılmalı ve yapılmamalı?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 1

Sakin olun: Panik yapmaktan kaçının. Soğukkanlılığınızı koruyun.

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 2

Telefonları meşgul etmeyin: Sadece acil durumlar için kullanın.
Eşyalardan uzak durun: Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi nesnelerin yakınında bulunmayın.

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 3

Hayat üçgeni oluşturun:

Sağlam bir masa altına veya dolgun bir koltuk, kanepe, sandık yanına çömelin.
Başınızı iki elinizle koruyun veya bir yastık/kitap gibi malzemeyle kapatın.
Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalın.

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 4


ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketini uygulayın:

Güvenli bir yer bulun, diz üstü çökün.
Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın.
Sabit bir yere tutunarak düşmemeye çalışın.

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 5

Merdivenlere veya çıkışlara koşmayın.
Balkon ve pencerelere yönelmeyin, aşağı atlamayın.

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 6

Asansör kullanmayın.
Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine basmayın.
Tekerlekli sandalyedeyseniz: Tekerlekleri kilitleyin, baş ve boynunuzu koruyun.
Tehlikeli alanlardan uzaklaşın:

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 7

Mutfak, laboratuvar gibi alanlardaysanız cihazları kapatın, dökülebilecek maddelerden uzak durun.
Sarsıntı sona erince:

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 8

Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.
Isıtıcı ve sobaları söndürün.
Binayı terk ederken:

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 9

Gerekli eşyaları alın, önceden belirlenmiş güvenli yoldan çıkış yapın.
Toplanma alanına gidin.
Okulda veya iş yerindeyseniz:

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Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım - Resim: 10

Masa veya sıra altında/yanında, ya da koridorda duvar kenarında ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketiyle korunma pozisyonuna geçin.
Cam eşyalardan uzak durun.
Sosyal medya içeriklerine dikkat edin:

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