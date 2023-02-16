Deprem bölgesi için salgın uyarısı

Afet bölgelerinde salgın hastalıklara karşı uzmanlar alarmda. Hem depremzedeler, hem de arama kurtarma ekipleri, gönüllüler uyarılıyor.

Üst solunum yolları hastalıkları kadar tetanos riski bulunuyor.



Deprem bölgesindekilerin; yıkılan molozlara dokunması, demir çubuklara temas etmesi, çivi batması veya vücuda yabancı madde girmesi nedeniyle bulaşabilecek hastalıklara karşı dikkat etmesi gerek

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, afet bölgesinde olan herkesin en az 1 doz aşı olmaya çağırdı.

Depremden kurtulanların çadırlarda veya konteynerlerde toplu yaşadığına dikkat çekti Prof. Dr. Yalçın. Difteri, kızamık, kabakulak, kolera, dizanteri, uyuz ve şarbon gibi hastalıklar görülebileceğini söyledi.

Yalçın, "Depremzedelerin oluşabilecek hastalıklardan korunmaları için maske kullanımını artırmaları, el hijyenine dikkat etmeleri ve fiziksel teması azaltmaları gerek" dedi.



Yalçın ayrıca şunları söyledi:

- KOAH, kronik bronşit, astım sorunları olanlar da risk altında. Enkaz kaldırma ya da depremzedeleri kurtarma sırasında ortaya çıkan inşaat tozunun solunması bazı mantar enfeksiyonlarının akciğerde yerleşmesine neden olabilir. soludukları tozlara bağlı olarak kalıcı mantar enfeksiyonları oluşabilir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, inşaat tozunun soluyan ekipleri ve gönüllüleri de uyararak şöyle konuştu: