Deprem bölgesinde altyapı çalışmaları ne durumda?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraşlı merkezli depremden etkilenen bölgelerin, ağır hasarlılar yerler hariç, yüzde 95'ine su verildiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde suyun hayati önemde olduğunu vurguladı.
İller Bankasınca (İLBANK), ilk günden bu yana 750 personelle altyapıya dair tüm çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirten Kurum, "İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek." ifadelerini kullandı.
İLBANK İÇME SUYUNA ERİŞİM KONUSUNDA BELEDİYELERLE SEFERBERLİK İÇİNDE ÇALIŞIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim konusunda, belediyelerle iş birliği içinde çalışıyor.