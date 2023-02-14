Deprem bölgesinde altyapı çalışmaları ne durumda?

İLBANK İÇME SUYUNA ERİŞİM KONUSUNDA BELEDİYELERLE SEFERBERLİK İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.