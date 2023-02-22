Deprem bölgesinde binlerce araç hurdaya döndü: İşte depremde hurda olan araçlar...
Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanlar başta olmak üzere sahipsiz araçlar, otoparklarda emniyete alınıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, birçok araç da enkaz altında kaldı ve yıkımdan zarar gördü.
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı 23 çekici, sahada zarar gören, sahipsiz araçları otoparka çekiyor. Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği sağlanan parkta, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.
Bir başka görevli ise araçta arama yaparak içinde bulunan değerli eşyaları sahibine teslim etmek üzere muhafaza ediyor.
Kentte iki gün önce başlayan çalışmalarda 1000'e yakın araç otoparka çekilirken, İl Emniyet Müdürlüğünün belirlediği ikinci alanın da kısa sürede dolması bekleniyor.
"RUHSAT VE KİMLİKLERİNİ İBRAZ ETTİKLERİNDE ARAÇLARINI ALA BİLİYORLAR"
Vakfın Hatay'daki çekici araçlarının sorumlusu Şerafettin Çakan, AA muhabirine, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 38 çekici ile deprem bölgesinde hizmet verdiklerini söyledi.
Hatay'da 23 çekiciyle, enkaz alanlarından araçları güvenli park alanına taşıdıklarını belirten Çakan, "Göçük altında kalan, yaralanan veya hastanede tedavi olanlar gibi sahibi olmayan, terk edilmiş araçları enkaz alanlarından çıkarıyoruz. Daha sonra buradan teslim alanlar da oluyor. Ruhsat ve kimliklerini ibraz ettiklerinde araçlarını alabiliyorlar. Bunlar yoksa e-Devlet üzerinden araçların kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri halinde de araçları teslim ediliyor." diye konuştu.