Deprem bölgesinde binlerce araç hurdaya döndü: İşte depremde hurda olan araçlar...

"RUHSAT VE KİMLİKLERİNİ İBRAZ ETTİKLERİNDE ARAÇLARINI ALA BİLİYORLAR"

Vakfın Hatay'daki çekici araçlarının sorumlusu Şerafettin Çakan, AA muhabirine, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 38 çekici ile deprem bölgesinde hizmet verdiklerini söyledi.

Hatay'da 23 çekiciyle, enkaz alanlarından araçları güvenli park alanına taşıdıklarını belirten Çakan, "Göçük altında kalan, yaralanan veya hastanede tedavi olanlar gibi sahibi olmayan, terk edilmiş araçları enkaz alanlarından çıkarıyoruz. Daha sonra buradan teslim alanlar da oluyor. Ruhsat ve kimliklerini ibraz ettiklerinde araçlarını alabiliyorlar. Bunlar yoksa e-Devlet üzerinden araçların kendilerine ait olduğunu ibraz etmeleri halinde de araçları teslim ediliyor." diye konuştu.