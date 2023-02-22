Deprem bölgesinde hasar tespit süreci nasıl işleyecek?
Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları nasıl yapılıyor? Depremde evleri hasar gören vatandaşlar nasıl bilgi edinebilecek? İtiraz süreci nasıl işleyecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu soruların cevaplarının olduğu kamu spotu yayınladı. İşte merak edilen soruların cevabı...
HASAR TESPİTLERİ NASIL YAPILIYOR?
Hasar tespit çalışmalarının nasıl yapıldığı merak edilenler arasında. Bakanlığın yayınladığı videoda hasar tespit çalışmalarının nasıl yapıldığına dair bilgiler yer alıyor.
Hasar tespit çalışmaları, tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayanıyor.
Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirleniyor.
Tespit çalışmalarında, binaların hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılıyor.