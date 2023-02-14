Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler…
Meteoroloji, deprem bölgesindeki hava şartlarına dair son durumu paylaştı. İşte il il 14 Şubat Salı hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri paylaştı.
Deprem bölgesinde hafta sonuna kadar yağış beklentisi olmadığını, gece sıcaklıklarının oldukça düşük seyredeceğini ifade eden Macit, “Beş gün boyunca gece hava sıcaklığı Malatya’da sıfırın altında 10-11 derece civarında seyredecek. Kahramanmaraş’ta eksi 4 derecenin altına düşecek, ilçelerinde eksi 10 derecenin altında bir hava sıcaklığı olmasını öngörüyoruz.” dedi.
Macit, Kilis ve Hatay’da ise gece sıcaklıklarının sıfırın altında olacağını, gündüz sıcaklıklarının artılı değerlere çıkacağını belirterek, Şanlıurfa’da gece sıcaklığının sıfırın altında 1-2 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 10 derece olacağını ifade etti.
Adıyaman’da ise en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 3-4 derece civarında, gündüz sıcaklıkların ise 6-7 derece olacağını belirten Macit, “Hafta boyunca gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında, gündüz sıcaklarının mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Cuma gününden sonra hava sıcaklıkları deprem bölgesinde 1-2 derece artacak.” dedi.
Gelecek haftalarda, deprem bölgesinde sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydeden Abdullah Macit, “Deprem bölgesinde, herhangi bir yağış beklentisi gelecek haftalarda öngörmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığı, yarın en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece, çarşamba günü sıfırın altında 1, en yüksek 7 derece, perşembe günü en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece, cuma günü sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece, cumartesi günü en düşük 1, en yüksek 9 derece olacak.