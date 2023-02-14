Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler…

Macit, Kilis ve Hatay’da ise gece sıcaklıklarının sıfırın altında olacağını, gündüz sıcaklıklarının artılı değerlere çıkacağını belirterek, Şanlıurfa’da gece sıcaklığının sıfırın altında 1-2 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 10 derece olacağını ifade etti.

Adıyaman’da ise en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 3-4 derece civarında, gündüz sıcaklıkların ise 6-7 derece olacağını belirten Macit, “Hafta boyunca gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında, gündüz sıcaklarının mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz. Cuma gününden sonra hava sıcaklıkları deprem bölgesinde 1-2 derece artacak.” dedi.



Gelecek haftalarda, deprem bölgesinde sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydeden Abdullah Macit, “Deprem bölgesinde, herhangi bir yağış beklentisi gelecek haftalarda öngörmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.