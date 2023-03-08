Deprem bölgesinde psikolojik destek |Uzm. Çocuk Psikiyatristi Selman Çelik Yalçın Akarsu'ya anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan çalışmalar sürüyor.

Sadece fiziksel ihtiyaçlar değil ayrıca mental destek içinde çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı afet bölgelerine çok sayıda psikolog ve psikiyatrist gönderdi. Bu isimlerden biri olan Uzm. Çocuk Psikiyatristi Selman Çelik Ulusal Kanal muhabiri Yalçın Akarsu'ya bölgede deneyimlediklerini aktardı.