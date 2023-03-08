Deprem bölgesinde psikolojik destek |Uzm. Çocuk Psikiyatristi Selman Çelik Yalçın Akarsu'ya anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım yaşayan şehirlerde depremzedeler için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği psikologlar ve psikiyatristlerde depremzedelere mental destek vermeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan çalışmalar sürüyor.

Sadece fiziksel ihtiyaçlar değil ayrıca mental destek içinde çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı afet bölgelerine çok sayıda psikolog ve psikiyatrist gönderdi. Bu isimlerden biri olan Uzm. Çocuk Psikiyatristi Selman Çelik Ulusal Kanal muhabiri Yalçın Akarsu'ya bölgede deneyimlediklerini aktardı.

Benzer Videolar

"18 bin bina yıkılacak" "18 bin bina yıkılacak"
Hangi bölgelerde deprem riski yüksek? Hangi bölgelerde deprem riski yüksek?
E-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'ten EYT başvurusu nasıl yapılır?
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
İşte uzaklaştırma aldıran konuşma İşte uzaklaştırma aldıran konuşma
Prof. Dr. Kavak uyardı Prof. Dr. Kavak uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Kura çekimi yeniden başladı Kura çekimi yeniden başladı
Şehit Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Şehit Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kuraklık tehdidi büyüyor Kuraklık tehdidi büyüyor
Beyoğlu'nda korkunç yangın Beyoğlu'nda korkunç yangın
Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi Hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
Çok Okunanlar
1 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
4 Oğuzhan Adalıoğlu kimdir?
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin