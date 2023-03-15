Deprem bölgesinde şiddetli yağış: Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu
Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şanlıurfa'da 4 kişi Adıyaman'da bir kişi hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde şiddetli yağmur etkili oluyor.
Şanlıurfa'da 4 kişi hayatını kaybetti. Dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Kentteki tüm okullar da tatil edildi.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.
Ayrıca, kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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