Deprem bölgesinde şiddetli yağış: Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şanlıurfa'da 4 kişi Adıyaman'da bir kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde şiddetli yağış: Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hastalar başka hastanelere sevk edildi.
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Deprem bölgesinde şiddetli yağmur etkili oluyor.

Şanlıurfa'da 4 kişi hayatını kaybetti. Dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Kentteki tüm okullar da tatil edildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.

Ayrıca, kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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