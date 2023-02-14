Deprem bölgesinde yağmadan kaç kişi tutuklandı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.

Deprem bölgesinde yağmadan kaç kişi tutuklandı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # deprem
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