Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarında son durum

139 BİN BİNADA 438 BİN BAĞIMSIZ BİRİM AĞIR HASARLI

Bakanlık, bugün itibarıyla hasar tespit çalışmaları kapsamında, 1 milyon 123 bin binadaki 4 milyon 223 bin bağımsız birimde inceleme yaptı.

İncelemelerde, 139 bin binadaki 458 bin bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.