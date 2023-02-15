Deprem bölgesindeki sahra eczanelerinin konum bilgisi güncellendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çok sayıda sahra hastanesi ve sahra eczanesi kuruldu. Vatandaşların kullanımına sunulan sahra eczanelerinin konum bilgisi güncellendi.

Deprem bölgesindeki sahra eczanelerinin konum bilgisi güncellendi
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Deprem bölgelerinde vatandaşların ilaç ve tıbbi malzeme temini için kurulan sahra eczaneleri Türk Eczacıları Birliği'nin sorumluluğunda. Pek çok eczanenin konum bilgileri ise 14 Şubat Saat 20 itibari ile güncellendi.

İşte o konumlar:

Deprem bölgesindeki sahra eczanelerinin konum bilgisi güncellendi - Resim : 1

# deprem # Kahramanmaraş
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