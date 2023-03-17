Deprem bölgesindeki selde can kaybı artıyor: 17'ye yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıksız devam eden sağanak nedeniyle yaşanan sellerde can kaybı 17'ye yükseldi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.'' dedi.

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu. Tandoğan Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki dairede Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ayrıca Abide Köprülü kavşağı alt geçidi ile alışveriş merkezinde kaybolan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.