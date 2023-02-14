Deprem bölgesindeki yıkım netleşiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi.



Kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binaların yıkıldığı görüldü. Kentin yeni imarlı bölgelerinde yapılan yüksek katlı binaların ise ayakta kaldığı görüldü.



Öte yandan devam arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi.



Afşin ilçesinde ise enkaz kaldırma çalışmaları başladı.



Çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tespit edilen 43 enkazda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı. Enkaz kaldırma çalışmalarının Çorum'dan gelen 140 araç ve iş makinesiyle yürütüldüğünü belirtti.



Depremler, tarihi yapılara da zarar verdi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 1800'lü yıllarda yapılan İngiliz Protestan Mektebi'nde hasar oluştu.



Mektebin arka bahçesine bakan avlu duvarları iki cepheden yıkıldı. Sundurmasının bir bölümü devrilen taş binanın dış duvarlarında da hasar oluştu.



Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapının yemekhane, yatakhane ve öğretmen odalarında restorasyon çalışması başlattı.



Adıyaman'daki tarihi Ulu Cami, sarsıntıya dayanamayarak yıkıldı.



1506- 1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Ulu Cami'nin sadece iki duvarı ayakta kalırken, geri kalan kısmı yerle bir oldu.



Gaziantep'teki Yavuzlar Parkı'nda depremin etkisiyle 3 dev çukur oluştu.



25 metre uzunluğunda 10 metre derinlikteki çukurların içine elektrik direği düştüğü de görüldü.



Ekipler, güvenlik amacıyla çukurların etrafına güvenlik şeridi çekti.