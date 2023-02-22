Deprem bölgesine "Mehmetçik Okulları" açıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilimizde bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıyoruz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz “her şart altında eğitime devam” anlayışıyla 10 ilimizde Bakanlığımız ve @tcsavunma ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında “Mehmetçik Okulları” açıyoruz.



Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. pic.twitter.com/Pl0YJimtSR — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 22, 2023

BAKAN AKAR O OKULU ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Mehmetçik tarafından kurulan çadır kent ile buradaki "Mehmetçik Okulu"nu ziyaret etti.

Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da, Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından da Akar, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Tabur Komutanı'ndan son çalışmalara ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. 200 çadırın bulunduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçiğin yemek dağıtım faaliyetini de takip etti.

Çadır kentte kurulumu tamamlanan Mehmetçik Okulu'nda da incelemelerde bulunan Akar, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bir araya geldiği çocuklarla oyun oynayan Akar, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptı. Asrın felaketinin ardından diğer faaliyetlerle birlikte üzerinde en fazla durulacak konuların başında eğitimin geldiğini belirten Akar, bölgede yaraların sarılmasıyla birlikte eğitim öğretimin de en kısa zamanda başlayacağını söyledi.

Mehmetçik Okulu'nda, çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi.

Bakan Akar, çadır kentte gördüğü Tacikistan Arama Kurtarma görevlilerine de çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti, Tacikistan Savunma Bakanı'na selamlarını iletti.