Deprem davasında karar: Eski belediye başkanı ceza aldı!

Depremde yıkılan binayla ilgili İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, geniş bir katılımla gerçekleşti. Duruşmaya, tutuklu sanıklar arasında bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Kavak, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da benzer şekilde haklarındaki iddiaları reddetti.

SANIKLARA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Depremde yıkılan binaya ilişkin İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, sanıklar Ökkeş Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T.’ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer iki sanık ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ökkeş Kavak’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Eski Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği başka bir binaya ilişkin davada da yargılanıyor.