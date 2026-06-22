Deprem gerçeğinde kritik eşik: 13 yıl sonra yenilenen fay haritasında korkutan rakam!

Yer bilimleri ve afet yönetimi açısından son yılların en önemli adımlarından biri olan bu güncelleme; şehir planlamasından altyapı yatırımlarına, afet yönetiminden risk azaltma stratejilerine kadar birçok alanda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Fay Sayısı Neden Arttı? "Yeni Faylar Oluşmadı, Görünür Kılındı"

Haritadaki diri fay sayısının 485'ten 700'e çıkması, Türkiye'de yeni fay hatlarının oluştuğu anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu artışın arkasındaki bilimsel nedenleri şu şekilde açıklıyor:

Detaylı Arazi İncelemeleri: Son 13 yılda gerçekleştirilen yoğun jeolojik ve jeofiziksel arazi çalışmaları, gizli kalmış hatları ortaya çıkardı.

Teknolojik Gelişmeler: Gelişmiş uydu görüntüleme sistemleri ve yüksek çözünürlüklü analizler sayesinde, daha önce tam olarak haritalandırılamayan fay segmentleri tanımlandı.

Akademik Katkılar: Sismolojik veri tabanlarının genişlemesi ve akademik araştırmaların derinleşmesiyle,

tanımlanamayan yapılar bilimsel olarak kayıt altına alındı.

Böylece Türkiye'nin aktif tektonik yapısına ilişkin çok daha kapsamlı, detaylı ve güvenilir bir veri seti oluşturulmuş oldu.

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık: "Bu Harita Stratejik Bir Zorunluluktur"

"Türkiye Diri Fay Haritası-2026" tanıtım programında konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, güncellenen haritanın deprem gerçeğiyle mücadelede hayati bir rehber olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Alp-Himalaya deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Yanık, açıklamalarında şu noktalara dikkat çekti:

"Aktif tektonik yapının doğru ve güncel verilerle ortaya konulması ülkemiz için stratejik bir zorunluluktur. Yalnızca bilimsel araştırmalar değil, aynı zamanda afet risklerinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri de bu tür çalışmalarla doğrudan bağlantılıdır. Yeni haritamız, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle mücadelesinde en önemli rehber niteliğini taşıyacak."