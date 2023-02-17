Deprem konutlarının inşası ne zaman başlayacak? Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da yeni yapılacak afet konutlarının bir bölümü için Şambayadı bölgesini istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümün incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

- 10 ilimizde şehirlerimizin büyük dönüşüm işini başlatmış oluyoruz. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Adana'mızda da bu kapsamda ağır hasarlı tespit edilen yine ileride orta hasarlı konutlara ilişkin de vatandaşlarımızın dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız. Talepler doğrultusunda devletimiz her türlü desteği vatandaşlarımıza verecektir. Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırma gerekse finans desteği anlamında her türlü desteği de önceki depremlerde olduğu gibi Adana'mızda vereceğimizi ifade ediyorum.

"ADANA'DAKİ AFET KONUTLARI İÇİN ŞAMBAYADI BÖLGESİNİ İSTİŞARE ETTİK"

Adana'daki ağır hasar görmüş bilhassa merkezdeki Çukurova, Seyhan ilçelerimiz, yine bu manada burada hasar görmüş ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı Çukurova'daki Şambayadı bölgesini burada istişare ettik. Zemin etüdlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a yine ilçe merkezine en yakın en değerli, en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Seyhan'da konut yapımına ilişkin yer çalışmalarını sürdürüyoruz. Orada da inşallah en doğru yeri seçmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz.