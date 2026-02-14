Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa deprem haritalarını inceleyerek kıtadaki en güvenli ülkeleri sıraladı. Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde konuşan Ercan, Türkiye'de kalmak isteyenler için de riskin en az olduğu il ve ilçeleri tek tek saydı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 1

Türkiye, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaşını andı. Ülke genelinde deprem gerçeğinin ve yapı güvenliğinin yeniden tartışıldığı bu dönemde, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

1 6
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 2

Avrupa deprem haritalarını analiz eden Ercan, hem yurt dışında hem de yurt içinde güvenli yaşam alanlarını işaret etti.

2 6
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 3

AVRUPA'DA DEPREMSİZ YAŞAM ROTALARI

Prof. Dr. Ercan, analizinde öncelikle Avrupa kıtasındaki risk durumunu ele aldı. Deprem korkusundan uzak bir yaşam sürmek isteyenler için alternatif ülkeleri belirleyen Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

3 6
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 4

"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna..."

4 6
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 5

Analizinin devamında Türkiye sınırları içerisindeki güvenli noktalara da değinen Prof. Dr. Ercan, yurt içinde yaşamayı tercih edenler için zemin ve fay hattı açısından riskin en düşük olduğu bölgeleri açıkladı.

5 6
Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı - Resim: 6

Ercan, Türkiye için önerilerini şöyle sıraladı: "...Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya"

6 6
deprem ahmet ercan