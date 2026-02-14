Deprem korkusu olmadan yaşanacak yerler! Prof. Dr. Ercan tek tek saydı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa deprem haritalarını inceleyerek kıtadaki en güvenli ülkeleri sıraladı. Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde konuşan Ercan, Türkiye'de kalmak isteyenler için de riskin en az olduğu il ve ilçeleri tek tek saydı.
Türkiye, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce vatandaşını andı. Ülke genelinde deprem gerçeğinin ve yapı güvenliğinin yeniden tartışıldığı bu dönemde, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Avrupa deprem haritalarını analiz eden Ercan, hem yurt dışında hem de yurt içinde güvenli yaşam alanlarını işaret etti.
AVRUPA'DA DEPREMSİZ YAŞAM ROTALARI
Prof. Dr. Ercan, analizinde öncelikle Avrupa kıtasındaki risk durumunu ele aldı. Deprem korkusundan uzak bir yaşam sürmek isteyenler için alternatif ülkeleri belirleyen Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna..."
Analizinin devamında Türkiye sınırları içerisindeki güvenli noktalara da değinen Prof. Dr. Ercan, yurt içinde yaşamayı tercih edenler için zemin ve fay hattı açısından riskin en düşük olduğu bölgeleri açıkladı.
Ercan, Türkiye için önerilerini şöyle sıraladı: "...Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya"