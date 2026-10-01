Deprem mi oldu? 1 Ekim 2026 son dakika depremleri açıklandı

Günün en dikkat çeken sismik aktivitesi Afyonkarahisar’da peş peşe yaşanan sarsıntılarla gerçekleşirken, Marmara ve Ege Denizi açıklarında da hareketlilik gözlendi.

Günün en yoğun deprem aktivitesi gece yarısından itibaren Afyonkarahisar genelinde kaydedildi. Gece saat 00:15'te Çay (Kadıköy) mevkiinde yerin 6.2 kilometre derinliğinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından Bolvadin (Hamidiye) merkezli olarak saat 00:20'de 3.1 (Mw: 3.2), saat 00:50'de 2.9 ve saat 01:17'de 3.2 (Mw: 3.2) büyüklüklerinde peş peşe sarsıntılar ölçüldü. Saat 01:07'de ise Afyonkarahisar Merkez (Gözsüzlü) mevkiinde 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik tespit edildi.

Marmara Denizi ve Ege kıyılarında da sabah saatlerine kadar hafif şiddetli sarsıntılar kayıtlara geçti. Gece saat 02:28'de Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) açıklarında yerin 11.1 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ege Denizi’nde ise saat 02:21'de Gökova Körfezi açıklarında 2.3, sabah saat 07:53'te ise İzmir Karaburun (Küçükbahçe) açıklarında yerin 6.4 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşti.

Doğu ve Akdeniz fay hatlarında artçı ve yerel sarsıntılar sürdü. Gece saat 01:19'da Kahramanmaraş’ın Göksun (Karaömer) ilçesinde 2.2, saat 02:42'de Malatya (Uluköy) mevkiinde 2.5, sabah saat 06:40'ta Malatya Pütürge (Söğütlü) mevkiinde 2.2 ve saat 06:43'te Adana Saimbeyli (Karakuyu) ilçesinde yerin 5.2 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde depremler ölçüldü.

Deniz sahalarında ve sınır hattında ise sabah saat 05:50'de Akdeniz açıklarında 55.9 kilometre derinlikte 2.2 büyüklüğünde, saat 07:24'te ise Bulgaristan sınır bölgesinde yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde hafif sarsıntılar tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca kaydedilen tüm depremler yerel ve hafif ölçekte kalırken, yetkili birimlere herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarı ulaşmadı.