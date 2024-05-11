Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri

Türkiye'nin deprem bölgesi olması sebebiyle evlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar endişeye kapılabiliyor. Bu durumda da günlük deprem listelerini kontrol ediyorlar. İşte 11 Mayıs 2024 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Editör: Yağmur Biçen

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. Durum böyle olunca sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor.  Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. 

Yapılan son dakika açıklamalarına göre en Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-05-11 07:46:02 - 3.6 - Yazıhan (Malatya) - 7.0

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# deprem # sarsıntı # AFAD
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