Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. Durum böyle olunca sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre en Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-05-11 07:46:02 - 3.6 - Yazıhan (Malatya) - 7.0