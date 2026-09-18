Deprem mi oldu? 18 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Günün en yoğun sismik aktivitesi Ege ve İç Batı Anadolu kuşağında, özellikle Kütahya ve Balıkesir çevrelerinde kaydedildi. Kütahya’nın Simav, Emet, Hisarcık ve Gediz ilçelerinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.0 arasında değişen onlarca mikro sarsıntı ölçüldü (öne çıkanlar: sabah 09:02'de Emet'te 2.0, 05:18 ve 06:02'de Simav'da 1.7, 00:36'da 1.6, 07:37'de Gediz'de 1.5). Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de benzer şekilde gece saat 03:24’te 1.6, 06:24’te 1.8, sabah 08:05’te 2.2 ile gün boyunca 0.9 ila 1.2 büyüklüklerinde çok sayıda artçı nitelikli hafif sarsıntı tespit edildi. Kıyı şeridinde ise sabah 07:57’de Aydın Söke’de 1.2 ve saat 07:23'te Muğla Seydikemer kırsalında 1.1 büyüklüğünde mikro depremler gerçekleşti.

İç Anadolu kuşağında Başkent Ankara ve çevresindeki hareketlilik dikkat çekti. Gece saat 02:32’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından sabah saat 04:45’te Haymana’da 1.4, 06:09’da Bala’da 1.6 ve saat 07:45’te Haymana’da 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar listelere yansıdı. Bölge genelinde ayrıca gece 02:54’te Sivas Gürün’de 1.8 (sabah 05:54'te Kandilli: 2.0) ve sabah 06:20 ile 08:22 saatlerinde Kayseri Pınarbaşı’nda 1.1 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli hafif depremler sürdü. Sabah saat 07:04’te Malatya Akçadağ’da 1.4, 06:01’de Yeşilyurt’ta 1.0, 06:03 ve 08:11’de Battalgazi’de 0.9 büyüklüğünde hareketlilikler kaydedildi. Gece saat 00:29’da Kahramanmaraş Elbistan’da 1.4 - 1.6, sabah 07:19’da Pazarcık’ta 1.3, gece 04:19’da Gaziantep Nurdağı’nda 1.5 ve saat 05:39 ile 08:39’da Adana Ceyhan’da 1.0 - 1.1 büyüklüğünde mikro depremler bültenlere girdi. Sınır hattında ise saat 05:54’te Kars Akyaka - Ermenistan sınırında 1.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz sahalarında ise gece saat 00:10’da Ege Denizi açıklarında 2.0 - 2.4, saat 08:25’te 2.0, sabah saat 05:04’te Akdeniz açıklarında 2.4, saat 08:04’te Girit Adası açıklarında 2.4 ve saat 08:13’te Marmaris açıklarında (Akdeniz) 2.0 büyüklüğünde depremler tescillendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde gerçekleşen sarsıntıların tamamının mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.