Deprem mi oldu? 2 Ekim 2026 son dakika depremleri açıklandı

Günün yurt içindeki en yüksek büyüklüklü depremi gece yarısı Bingöl'de kaydedildi. Gece saat 00:36'da Bingöl’ün Yedisu (Elmalı) ilçesinde yerin 6.3 kilometre derinliğinde 3.2 (Mw: 3.4) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz sahalarında ise sabah saat 06:01'de Akdeniz - Girit Adası açıklarında yerin 10.4 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde ve saat 06:16'da Akdeniz açıklarında 14.5 kilometre derinlikte 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Ege Denizi'nde ise gece saat 01:13'te Midilli Adası güneyi açıklarında yerin 15.1 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Ayrıca komşu Yunanistan sahasında gece ve sabah saatlerinde saat 04:33'te 2.0, saat 04:44'te 2.2 ve saat 07:06'da 2.2 büyüklüklerinde hafif hareketlilikler listelendi.

Doğu ve Akdeniz iç hatlarında sabah saatlerine kadar artçı ve yerel sarsıntılar devam etti. Malatya genelinde gece saat 01:52'de Gülümuşağı mevkiinde yerin 3.5 kilometre derinliğinde 2.2, sabah saat 06:18'de ise Pütürge (Karşıyaka) ilçesinde yerin 1.6 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde hafif depremler gerçekleşti. Hatay’ın Arsuz (Kale) bölgesinde sabah saat 06:56'da yerin 12.1 kilometre derinliğinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı tespit edildi.

İç Anadolu ve Akdeniz geçişinde ise saat 10:40'ta Isparta’nın Yalvaç (Taşevi) ilçesinde yerin 14.7 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca meydana gelen sarsıntılar yerel ve hafif düzeyde seyrederken, yetkili mercilere herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı ulaşmadı.