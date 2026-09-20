Deprem mi oldu? 20 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Günün sabah saatlerinde deniz sahalarında ve kıyı kesimlerinde kaydedilen hareketlilikler öne çıktı. Sabah saat 06:40’ta Akdeniz açıklarında (Rodos - Kaş açıkları) yerin yaklaşık 34.5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Sabah saat 09:15’te ise Muğla’nın Köyceğiz (Karaçam) mevkiinde 2.0 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı gerçekleşti. Ege Denizi açıklarında (Girit ve Sisam çevresi) gece ve sabah saatlerinde büyüklükleri 1.4 ile 2.2 arasında değişen mikro depremler tespit edildi.

Marmara ve Ege kuşağında Balıkesir ile Kütahya odaklı artçılar sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 02:18’de 1.7, sabah 07:44’te 1.9 ve saat 10:12’de 1.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Kütahya’nın Simav ve Emet ilçelerinde ise gece saatlerinden itibaren 0.8 ile 1.6 büyüklükleri arasında değişen mikro düzeyde hareketlilikler ölçüldü. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sabah saat 05:32’de 1.4, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ise saat 08:05’te 1.1 büyüklüğünde depremler listelere yansıdı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli sarsıntılar devam etti. Sabah saat 04:52’de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2.2, saat 08:23’te Yeşilyurt’ta 1.4 ve gece 01:10’da Akçadağ’da 1.1 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü. Gece saat 03:19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 1.9, saat 06:04’te Elbistan’da 1.2, saat 05:47’de Adıyaman Çelikhan’da 1.3 ve saat 07:33’te Elazığ Sivrice kırsalında 1.5 büyüklüğünde mikro depremler bültenlere girdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise gece saat 01:45’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.7, saat 05:12’de Bala’da 1.2, sabah 07:08’de Konya Kulu’da 1.5 ve saat 09:30’da Sivas Koyulhisar’da 1.6 büyüklüğünde hafif sarsıntılar kayıtlara geçti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum ya da can/mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.