⚡ Deprem mi oldu? 22 Ağustos Türkiye’de meydana gelen depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. 22 Ağustos 2025’te yaşanan sarsıntılar, deprem mi oldu sorusunu gündeme getirdi.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, vatandaşlar özellikle küçük de olsa sarsıntıları hissediyor ve deprem yerini merak ediyor.

📌 22 Ağustos 2025 Son Depremler

AFAD ve Kandilli’nin son dakika deprem verilerine göre Türkiye’de hissedilen depremlerden bazıları şöyle:

Bugün sabah saat 08:39’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bu verilerle, vatandaşlar yaşanan sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyor.

deprem son depremler
