⚡ Deprem mi oldu? 22 Ağustos Türkiye’de meydana gelen depremler

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, vatandaşlar özellikle küçük de olsa sarsıntıları hissediyor ve deprem yerini merak ediyor.

📌 22 Ağustos 2025 Son Depremler

AFAD ve Kandilli’nin son dakika deprem verilerine göre Türkiye’de hissedilen depremlerden bazıları şöyle:

Bugün sabah saat 08:39’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bu verilerle, vatandaşlar yaşanan sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyor.