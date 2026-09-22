Deprem mi oldu? 22 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Türkiye'de 22 Eylül 2026 Salı günü farklı bölgelerde çok sayıda deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son deprem verilerine göre, günün ilk saatlerinden itibaren özellikle Ege Bölgesi, Adana ve Malatya çevresinde art arda küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.

AFAD verilerine göre günün en dikkat çeken sarsıntısı, saat 02.36'da Ege Denizi'nde Çandarlı Körfezi açıklarında meydana geldi. Foça'ya yaklaşık 5,5 kilometre mesafede kaydedilen depremin büyüklüğü 3,0, derinliği ise 7,13 kilometre olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.13'te kaydedilen sarsıntının derinliği 10,64 kilometre olarak açıklandı.

Ege Denizi'nde Çandarlı Körfezi çevresinde gece ve sabah saatlerinde art arda daha küçük sarsıntılar da yaşandı. AFAD kayıtlarında Foça açıklarında 1,1 ila 1,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem yer aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da 2,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 07.53'te meydana gelen sarsıntının derinliği 21,76 kilometre olarak ölçüldü.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de 22 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren düşük büyüklükte artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerine göre bölgede 0,8 ile 1,5 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, Malatya'nın farklı ilçeleri, İzmir, Muğla, Ankara, Adıyaman, Mersin, Konya ve Van çevrelerinde de küçük ölçekli sarsıntılar kayıtlara geçti.

AFAD'ın 22 Eylül 2026 tarihli son deprem listesinde yer alan sarsıntıların büyük bölümü düşük büyüklükte gerçekleşti. Depremlere ilişkin güncel verilerin AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellendiği belirtildi.