Deprem mi oldu? 24 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Mardin ve Adıyaman çevrelerinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında yaşanan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi kurumlar verilerini paylaştı:

AFAD Verileri: Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan deprem, saat 10.40'ta ve 5.4 büyüklüğünde, yerin yaklaşık 7.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi Verileri: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8, merkez üssünü ise Şanlıurfa Pınarbaşı olarak duyurdu.

Bölgede saha tarama çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaşanan panik dışında olumsuz bir durumun olup olmadığı inceleniyor. Gelişmeler aktarılmaya devam edecektir.