Deprem mi oldu? 25 Ağustos son dakika depremleri açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 25 Ağustos 2026 Salı günü gece ve sabah saatlerinde farklı illerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? 25 Ağustos son dakika depremleri açıklandı
Yayınlanma:

Günün sabah saatlerinde Doğu Anadolu ve İç Anadolu hatlarında hafif sarsıntılar gözlendi. Sabah saat 08:14’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7.2 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi. Malatya'nın Akçadağ ve Pütürge ilçelerinde ise gece saatlerinden itibaren büyüklükleri 1.2 ile 1.7 arasında değişen artçı nitelikte mikro hareketlilikler ölçüldü. Sabah saat 06:40’ta Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.1, 07:15’te Elazığ Sivrice çevresinde 1.9 büyüklüğünde depremler tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise Balıkesir ve Kütahya çevrelerindeki mikro hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:20 ile 05:45 saatleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 2.0 arasında değişen hafif sarsıntılar yaşandı. Sabah saat 04:30’da Kütahya’nın Simav ilçesinde 2.2, 05:12’de Manisa’nın Soma ilçesinde 1.8 ve 06:05’te İzmir’in Karaburun açıklarında 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Deniz sahalarında ise Akdeniz ve Ege açıklarında hafif düzeyli depremler tescillendi. Gece saat 02:40’ta Akdeniz - Kaş açıklarında 2.3, sabah saat 07:50’de Muğla Datça açıklarında 2.1 ve 08:35’te Çanakkale Ayvacık açıklarında (Ege Denizi) 1.7 büyüklüğünde mikro depremler AFAD ve Kandilli listelerine geçti.

Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, 25 Ağustos günü kaydedilen tüm sarsıntılar mikro ve hafif düzeyde olup herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.

AKM 2026–2027 yeni sanat sezonuna hazır: Bakan Ersoy yeni sezon programını duyurduAKM 2026–2027 yeni sanat sezonuna hazır: Bakan Ersoy yeni sezon programını duyurduKültür Sanat
İstanbul depremi için kritik bulgu: Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!İstanbul depremi için kritik bulgu: Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!Gündem
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Marmara Denizi'nden ezber bozan deprem araştırması!
16'sı kırmızı bültenle aranan 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Sosyal medya fenomeni dahil 4 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş davasında karar
71 ilde uyuşturucu operasyonu
Kuriş soruşturmasında yeni gelişme!
İşte yıl sonuna kadar SGS'ye geçecek 8 il ve istasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu Meteoroloji'den 7 il için sağanak, 2 il için fırtına uyarısı! İşte 25 Ağustos Salı il il hava durumu
Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum Altında 3 ayın rekoru kırıldı! Çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Kapalıçarşı'da son durum
Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzine zam pompaya yansıdı! 25 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi
ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek ATM'ler artık bu tutarları vermeyecek
Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar! Alparslan Kuytul soruşturmasında kan donduran ayrıntılar!