Deprem mi oldu? 25 Ağustos son dakika depremleri açıklandı

Günün sabah saatlerinde Doğu Anadolu ve İç Anadolu hatlarında hafif sarsıntılar gözlendi. Sabah saat 08:14’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 7.2 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi. Malatya'nın Akçadağ ve Pütürge ilçelerinde ise gece saatlerinden itibaren büyüklükleri 1.2 ile 1.7 arasında değişen artçı nitelikte mikro hareketlilikler ölçüldü. Sabah saat 06:40’ta Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.1, 07:15’te Elazığ Sivrice çevresinde 1.9 büyüklüğünde depremler tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise Balıkesir ve Kütahya çevrelerindeki mikro hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:20 ile 05:45 saatleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 2.0 arasında değişen hafif sarsıntılar yaşandı. Sabah saat 04:30’da Kütahya’nın Simav ilçesinde 2.2, 05:12’de Manisa’nın Soma ilçesinde 1.8 ve 06:05’te İzmir’in Karaburun açıklarında 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Deniz sahalarında ise Akdeniz ve Ege açıklarında hafif düzeyli depremler tescillendi. Gece saat 02:40’ta Akdeniz - Kaş açıklarında 2.3, sabah saat 07:50’de Muğla Datça açıklarında 2.1 ve 08:35’te Çanakkale Ayvacık açıklarında (Ege Denizi) 1.7 büyüklüğünde mikro depremler AFAD ve Kandilli listelerine geçti.

Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, 25 Ağustos günü kaydedilen tüm sarsıntılar mikro ve hafif düzeyde olup herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.