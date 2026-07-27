Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün yurt genelinde hafif çaplı deprem hareketliliği gözlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı
Yayınlanma:

Günün öne çıkan ilk sarsıntısı gece saat 01:15’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde ve 14.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde, 05:40’ta Edremit Körfezi / Ayvacık açıklarında 2.3 büyüklüğünde, 06:30’da ise Akdeniz Fethiye Körfezi açıklarında 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Doğu ve Batı Anadolu’da mikro ölçekli hareketlilik devam ederken, saat 06:52’de Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde, saat 09:02’de Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 10:07’de Muğla’nın Ula ilçesinde 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Günün en dikkat çeken sarsıntısı ise saat 10:26’da Elazığ’da yaşandı. AFAD, Elazığ Merkez üslü depremin büyüklüğünü 3.6 (Ml), derinliğini ise 10.57 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, yetkili birimlerden herhangi bir olumsuzluk ihbarı geçilmedi.

Not: AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, 3.0 büyüklüğünün altındaki sarsıntıların çoğunlukla hissedilmeyen mikro-depremler kategorisinde yer aldığını belirtiyor.

27 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL? Piyasalarda haftanın ilk rakamları belli oldu!27 Temmuz 2026 Dolar ve Euro kaç TL? Piyasalarda haftanın ilk rakamları belli oldu!Ekonomi
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim!
Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı!
Filenin Sultanları 2. Kez VNL Şampiyonu Oldu!
Gürsel Tekin'den "paralı figüran" iddialarına sert yanıt
6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
İşte 26 Temmuz pazar il il güncel hava durumu
Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı
Çok Okunanlar
Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları Altında Pazartesi sürprizi: Değer kazandı! İşte 27 Temmuz güncel altın fiyatları
Meteoroloji alarm vererek duyurdu! Meteoroloji alarm vererek duyurdu!
Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi! Depoyu dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta yeni hafta tarifesi!
Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın! Sürücüler dikkate almadan yola çıkmayın!
Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı