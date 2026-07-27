Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün yurt genelinde hafif çaplı deprem hareketliliği gözlendi.
Günün öne çıkan ilk sarsıntısı gece saat 01:15’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde ve 14.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde, 05:40’ta Edremit Körfezi / Ayvacık açıklarında 2.3 büyüklüğünde, 06:30’da ise Akdeniz Fethiye Körfezi açıklarında 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.
Doğu ve Batı Anadolu’da mikro ölçekli hareketlilik devam ederken, saat 06:52’de Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde, saat 09:02’de Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 10:07’de Muğla’nın Ula ilçesinde 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Günün en dikkat çeken sarsıntısı ise saat 10:26’da Elazığ’da yaşandı. AFAD, Elazığ Merkez üslü depremin büyüklüğünü 3.6 (Ml), derinliğini ise 10.57 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, yetkili birimlerden herhangi bir olumsuzluk ihbarı geçilmedi.
Not: AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, 3.0 büyüklüğünün altındaki sarsıntıların çoğunlukla hissedilmeyen mikro-depremler kategorisinde yer aldığını belirtiyor.