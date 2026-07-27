Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2025 son dakika depremleri açıklandı

Günün öne çıkan ilk sarsıntısı gece saat 01:15’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde ve 14.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde, 05:40’ta Edremit Körfezi / Ayvacık açıklarında 2.3 büyüklüğünde, 06:30’da ise Akdeniz Fethiye Körfezi açıklarında 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Doğu ve Batı Anadolu’da mikro ölçekli hareketlilik devam ederken, saat 06:52’de Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde, saat 09:02’de Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2.4 büyüklüğünde ve 10:07’de Muğla’nın Ula ilçesinde 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Günün en dikkat çeken sarsıntısı ise saat 10:26’da Elazığ’da yaşandı. AFAD, Elazığ Merkez üslü depremin büyüklüğünü 3.6 (Ml), derinliğini ise 10.57 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, yetkili birimlerden herhangi bir olumsuzluk ihbarı geçilmedi.

Not: AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, 3.0 büyüklüğünün altındaki sarsıntıların çoğunlukla hissedilmeyen mikro-depremler kategorisinde yer aldığını belirtiyor.