Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Günün en yüksek büyüklüklü depremi sabah saat 10:10'da Akdeniz açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yerin 26.0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğünü 3.6 (Mw: 3.6) olarak açıkladı. Öncesinde, saat 08:41'de yine Akdeniz açıklarında 9.8 kilometre derinlikte 2.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedilmişti.

Yurt içinde kara sınırlarında kaydedilen en belirgin deprem ise gece saatlerinde Van'da yaşandı. Gece saat 00:16'da Van Merkez (Değirmenözü) mevkiinde yerin 6.0 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde hafif bir deprem tescillendi.

Doğu ve İç Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde sarsıntılar sürdü. Saat 11:27'de Erzincan’ın Çayırlı (Büyükyaylaköyü) ilçesinde yerin 12.1 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 02:08'de Adıyaman (Mestan) mevkiinde 5.0 kilometre derinlikte 2.0 ve sabah saat 06:56'da Erzurum’un Çat (Hatunköy) ilçesinde 6.4 kilometre derinlikte 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar kayıtlara geçti.

Marmara ve Ege geçiş kuşağında ise Çanakkale'nin Biga ilçesindeki hareketlilik dikkat çekti. Sabah saat 06:43'te Çanakkale Biga (Kemer) merkezli yerin 11.2 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölge genelinde ayrıca gece saat 02:40'ta Kütahya’nın Simav (Yeniler) ilçesinde 2.1 ve sabah saat 09:43'te Muğla’nın Milas (Kalem) ilçesinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün boyunca kaydedilen depremler hafif ve yerel ölçekte kalırken, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bildirilmedi.