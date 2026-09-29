Deprem mi oldu? 29 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 29 Eylül 2026 Salı gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında hafif şiddetli deprem hareketliliği kaydedildi. Günün en belirgin sarsıntıları Akdeniz açıklarında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.
Günün en yüksek büyüklüklü depremi sabah saat 10:10'da Akdeniz açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yerin 26.0 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının büyüklüğünü 3.6 (Mw: 3.6) olarak açıkladı. Öncesinde, saat 08:41'de yine Akdeniz açıklarında 9.8 kilometre derinlikte 2.9 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedilmişti.
Yurt içinde kara sınırlarında kaydedilen en belirgin deprem ise gece saatlerinde Van'da yaşandı. Gece saat 00:16'da Van Merkez (Değirmenözü) mevkiinde yerin 6.0 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde hafif bir deprem tescillendi.
Doğu ve İç Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde sarsıntılar sürdü. Saat 11:27'de Erzincan’ın Çayırlı (Büyükyaylaköyü) ilçesinde yerin 12.1 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 02:08'de Adıyaman (Mestan) mevkiinde 5.0 kilometre derinlikte 2.0 ve sabah saat 06:56'da Erzurum’un Çat (Hatunköy) ilçesinde 6.4 kilometre derinlikte 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar kayıtlara geçti.
Marmara ve Ege geçiş kuşağında ise Çanakkale'nin Biga ilçesindeki hareketlilik dikkat çekti. Sabah saat 06:43'te Çanakkale Biga (Kemer) merkezli yerin 11.2 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölge genelinde ayrıca gece saat 02:40'ta Kütahya’nın Simav (Yeniler) ilçesinde 2.1 ve sabah saat 09:43'te Muğla’nın Milas (Kalem) ilçesinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün boyunca kaydedilen depremler hafif ve yerel ölçekte kalırken, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bildirilmedi.