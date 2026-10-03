Deprem mi oldu? 3 Ekim 2026 son dakika depremleri açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 3 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında hafif şiddetli deprem hareketliliği kaydedildi. Günün öne çıkan sarsıntıları Ege Denizi, Çorum, Denizli ve Doğu Anadolu fay hatlarında gerçekleşti.

Günün en belirgin depremlerinden biri gece saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana geldi. Gece saat 03:52'de Ege Denizi açıklarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz açıklarında ise öğle saat 12:37'de yerin 9.5 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.

İç Anadolu ve Karadeniz geçiş kuşağında gece saat 01:42'de Çorum'un İskilip (Kavak) ilçesinde yerin 5.5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde hafif bir deprem yaşandı. Ege Bölgesi iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde Denizli ve Muğla hatlarında hareketlilik gözlendi. Sabah saat 08:48'de Denizli’nin Çameli (Gürsu) ilçesinde yerin 3.9 kilometre derinliğinde 2.5, ardından saat 09:06'da Çameli (Sofular) mevkiinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Muğla Yeniköy mevkiinde sabah saat 04:19'da yerin 5.1 kilometre derinliğinde 2.4, Kütahya’nın Simav (Efir) ilçesinde ise saat 05:00'te 2.1 büyüklüğünde depremler tespit edildi.

Doğu Anadolu fay hatlarında gece ve öğle saatlerinde artçı nitelikte hafif depremler sürdü. Gece saat 01:36'da Malatya Yeşilyurt (Bostanbaşı) mevkiinde 2.1, saat 01:48'de Erzincan Kemah (Akbudak) bölgesinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 2.3 ve sabah saat 05:03'te Erzurum Aşkale (Küçükgeçit) ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hareketlilikler listelendi. Öğle saatlerinde ise saat 12:37'de Bingöl’ün Yedisu (Dinarbey) mevkiinde yerin 10.3 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı tescillendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün boyunca gerçekleşen depremler yerel ve hafif ölçekte seyrederken, yetkili mercilere can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı.