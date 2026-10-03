Deprem mi oldu? 3 Ekim 2026 son dakika depremleri açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 3 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında hafif şiddetli deprem hareketliliği kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? 3 Ekim 2026 son dakika depremleri açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 3 Ekim 2026 Cumartesi gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında hafif şiddetli deprem hareketliliği kaydedildi. Günün öne çıkan sarsıntıları Ege Denizi, Çorum, Denizli ve Doğu Anadolu fay hatlarında gerçekleşti.

Günün en belirgin depremlerinden biri gece saatlerinde Ege Denizi açıklarında meydana geldi. Gece saat 03:52'de Ege Denizi açıklarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz açıklarında ise öğle saat 12:37'de yerin 9.5 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.

İç Anadolu ve Karadeniz geçiş kuşağında gece saat 01:42'de Çorum'un İskilip (Kavak) ilçesinde yerin 5.5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde hafif bir deprem yaşandı. Ege Bölgesi iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde Denizli ve Muğla hatlarında hareketlilik gözlendi. Sabah saat 08:48'de Denizli’nin Çameli (Gürsu) ilçesinde yerin 3.9 kilometre derinliğinde 2.5, ardından saat 09:06'da Çameli (Sofular) mevkiinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Muğla Yeniköy mevkiinde sabah saat 04:19'da yerin 5.1 kilometre derinliğinde 2.4, Kütahya’nın Simav (Efir) ilçesinde ise saat 05:00'te 2.1 büyüklüğünde depremler tespit edildi.

Doğu Anadolu fay hatlarında gece ve öğle saatlerinde artçı nitelikte hafif depremler sürdü. Gece saat 01:36'da Malatya Yeşilyurt (Bostanbaşı) mevkiinde 2.1, saat 01:48'de Erzincan Kemah (Akbudak) bölgesinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 2.3 ve sabah saat 05:03'te Erzurum Aşkale (Küçükgeçit) ilçesinde 2.2 büyüklüğünde hareketlilikler listelendi. Öğle saatlerinde ise saat 12:37'de Bingöl’ün Yedisu (Dinarbey) mevkiinde yerin 10.3 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı tescillendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün boyunca gerçekleşen depremler yerel ve hafif ölçekte seyrederken, yetkili mercilere can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı.

Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı: "Yenilgilerden galibiyeti çıkartacağız!"Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı: "Yenilgilerden galibiyeti çıkartacağız!"Spor
16 ilde DEAŞ'a darbe: Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!16 ilde DEAŞ'a darbe: Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!Gündem
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki
Denizli'de akaryakıt istasyonunda dehşet patlama
Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon
Tarım ve gıda yatırımlarına güçlü finansman desteği
Doğu Perinçek'ten A Millî Takım'a destek çağrısı
39 yıllık faili meçhul dosya dahil 8 cinayet aydınlatıldı!
Jandarmadan eş zamanlı operasyon, 51 gözaltı!
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu
Kocaeli merkezli 9 ilde "Mizan Operasyonu"
Çok Okunanlar
1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi 1 Milyon 700 Bin TL Aylık Ne Kadar Kazandırır? İşte 26 Bankanın Kuruşu Kuruşuna Net Faizi
Deprem mi oldu? Deprem mi oldu?
Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Motorine indirim pompaya yansıdı: 3 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?
Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu Meteoroloji 3 Ekim 2026 hava durumu raporu