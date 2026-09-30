Deprem mi oldu? 30 Eylül 2026 son dakika depremleri açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 30 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında hafif şiddetli deprem hareketliliği kaydedildi. Günün öne çıkan sarsıntıları Ege Denizi açıklarında, Kahramanmaraş'ta ve Van Gölü havzasında gerçekleşti.

Günün en belirgin deprem aktivitesi gece ve sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında peş peşe kaydedildi. Saat 03:30'da Ege Denizi açıklarında yerin 8.0 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 03:54'te 5.3 kilometre derinlikte 2.5 ve saat 04:43'te yine 5.3 kilometre derinlikte 2.1 büyüklüğünde hafif sarsıntılar ölçüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise gece saat 00:26'da Kahramanmaraş’ın Elbistan (Güplüce) ilçesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sabah saat 06:30'da ise Van Gölü merkezli yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı kayıtlara geçti.

İç Anadolu kuşağında gece saat 01:41'de Ankara’nın Beypazarı (Sekli) ilçesinde yerin 3.7 kilometre derinliğinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca kaydedilen depremler hafif ve yerel ölçekte kalırken, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bildirilmedi.