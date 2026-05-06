Deprem mi oldu? 6 Mayıs sabahı kaydedilen son sarsıntılar
Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabah saatlerinde üst üste deprem haberleri geldi. Özellikle Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntı, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe yol açtı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların detayları şu şekildedir:
MUĞLA (DATÇA) AÇIKLARINDA SARSINTI
Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 193 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana geldi.
Büyüklük: 3.6
Saat: 09:23:19
Derinlik: 10.32 km
AĞRI (PATNOS) DEPREMİ
Günün bir diğer sarsıntısı ise Doğu Anadolu bölgesinde, Ağrı'da kaydedildi.
Büyüklük: 2.3
Saat: 07:31:13
Derinlik: 6.97 km