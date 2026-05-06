Deprem mi oldu? 6 Mayıs sabahı kaydedilen son sarsıntılar

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların detayları şu şekildedir:

MUĞLA (DATÇA) AÇIKLARINDA SARSINTI

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 193 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana geldi.

Büyüklük: 3.6

Saat: 09:23:19

Derinlik: 10.32 km

AĞRI (PATNOS) DEPREMİ

Günün bir diğer sarsıntısı ise Doğu Anadolu bölgesinde, Ağrı'da kaydedildi.

Büyüklük: 2.3

Saat: 07:31:13

Derinlik: 6.97 km