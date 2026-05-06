Deprem mi oldu? 6 Mayıs sabahı kaydedilen son sarsıntılar

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabah saatlerinde üst üste deprem haberleri geldi. Özellikle Muğla açıklarında meydana gelen sarsıntı, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabah saatlerinde kaydedilen sarsıntıların detayları şu şekildedir:

MUĞLA (DATÇA) AÇIKLARINDA SARSINTI

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 193 kilometre uzaklıkta bir deprem meydana geldi.

Büyüklük: 3.6
Saat: 09:23:19
Derinlik: 10.32 km

AĞRI (PATNOS) DEPREMİ

Günün bir diğer sarsıntısı ise Doğu Anadolu bölgesinde, Ağrı'da kaydedildi.

Büyüklük: 2.3
Saat: 07:31:13
Derinlik: 6.97 km

