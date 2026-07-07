Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2026 son dakika depremleri açıklandı

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2026 son dakika depremleri açıklandı
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İşte 7 Temmuz 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi. Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 7 Temmuz 2026 bugün meydana gelen depremler.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

7 Temmuz 2026 tarihinde saat 08:53'te Tuşba (Van) 2.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

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