Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 20 Ekim Günü Son Depremler...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD konu deprem olduğunda en güvenilir iki kurumdur. Bu iki kurum gerçekleşen tüm depremleri teker teker kaydetmektedir. Bu nedenle gerçekleşen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bildirilmektedir. İşte 20 Ekim günü gerçekleşen depremler...
Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hissedilebilir durumdadır ancak bir kısmı hiç hissedilmez. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin 20 Ekim 2023 günü kaydettiği son depremler...
AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER
20-10-2023 08:42:38 35.852 28.542 9.09 ML 1.9 Akdeniz - [84.41 km] Kaş (Antalya) 606922
20-10-2023 08:35:35 37.786 36.611 7 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606921
20-10-2023 08:28:35 38.399 37.555 7 ML 2.2 Darende (Malatya) 606919
20-10-2023 08:26:47 38.101 38.426 7 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 606920
20-10-2023 07:51:30 38.586 44.428 6.4 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.28 km] Saray (Van) 606918
20-10-2023 07:25:13 36.088 28.053 6.22 ML 1.5 Ege Denizi - [60.53 km] Marmaris (Muğla) 606917
20-10-2023 06:51:38 37.82 36.328 6.99 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 606916
20-10-2023 06:49:43 37.522 37.197 7 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606915
20-10-2023 06:36:39 40.194 31.777 6.98 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) 606914
20-10-2023 06:24:35 36.179 28.818 35.04 ML 1.4 Akdeniz - [42.64 km] Seydikemer (Muğla) 606913
20-10-2023 06:12:11 37.784 36.405 7.16 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) 606911
20-10-2023 06:06:21 38.44 39.152 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 606912
20-10-2023 05:56:53 36.768 33.838 7 ML 1.1 Silifke (Mersin) 606910
20-10-2023 05:56:13 37.515 37.201 7.01 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606909
20-10-2023 05:42:24 37.89 36.61 7 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606907
20-10-2023 05:34:06 38.084 37.851 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 606908
20-10-2023 05:08:27 34.593 27.474 7.28 ML 2.1 Akdeniz - [233.19 km] Datça (Muğla) 606906
20-10-2023 04:57:46 38.083 37.762 6.53 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 606903
20-10-2023 04:56:51 39.899 37.647 7.69 ML 1.4 Zara (Sivas) 606904
20-10-2023 04:50:55 36.707 28.584 59.92 ML 1.0 Akdeniz - [10.76 km] Ortaca (Muğla) 606905
20 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER
2023.10.20 08:48:50 36.9482 28.6207 7.1 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
2023.10.20 08:46:31 36.3238 36.2103 5.5 -.- 1.8 -.- ANAYAZI-(HATAY)
2023.10.20 08:28:35 38.5303 37.5412 5.1 -.- 2.3 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA)
2023.10.20 07:50:25 37.1372 28.7778 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2023.10.20 07:25:15 36.2433 28.2050 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2023.10.20 06:51:38 37.8638 36.3218 5.0 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 06:49:44 37.4447 37.1052 3.6 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 06:36:39 40.2130 31.8233 5.0 -.- 1.9 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)
2023.10.20 06:24:33 36.0338 28.9008 20.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2023.10.20 06:12:09 37.8283 36.3262 2.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 05:56:14 37.3900 37.0362 8.4 -.- 1.4 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 05:42:24 37.8533 36.5207 5.0 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 04:59:52 38.1842 27.7717 5.1 -.- 1.0 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR)
2023.10.20 04:57:47 38.0877 37.7580 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.20 04:50:57 36.4600 28.5448 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2023.10.20 04:41:48 37.8747 36.2770 20.2 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.10.20 04:37:31 38.3273 38.2073 17.6 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.20 04:21:11 37.8000 27.7795 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN)
2023.10.20 04:04:42 39.9232 37.7720 7.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLUAGIL-ZARA (SIVAS)
2023.10.20 04:02:58 38.2933 37.1497 12.4 -.- 1.6 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 03:54:25 38.4167 37.5668 11.1 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.10.20 03:43:50 38.2707 37.6953 5.0 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2023.10.20 03:35:37 37.0405 28.1920 5.0 -.- 0.9 -.- KIRAN-(MUGLA)
2023.10.20 03:26:57 36.0635 35.7760 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2023.10.20 03:23:15 36.2683 36.2845 4.1 -.- 1.6 -.- YESILOVA-(HATAY)
2023.10.20 03:22:34 38.3303 37.0672 5.0 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 03:06:11 38.0682 37.5710 9.0 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.20 03:01:34 38.3300 36.8993 8.6 -.- 1.0 -.- COBANBEYLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 02:37:22 37.0652 36.6392 4.6 -.- 1.5 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.10.20 02:36:07 39.1932 27.7570 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
2023.10.20 02:34:42 37.4893 35.8850 14.5 -.- 1.4 -.- ILICA-KOZAN (ADANA)
2023.10.20 02:19:44 40.6542 29.1523 8.9 -.- 1.4 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
2023.10.20 02:11:54 38.3160 38.1847 5.0 -.- 1.9 -.- DURULDU-(MALATYA)
2023.10.20 01:21:51 37.8545 36.3518 5.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.20 01:21:13 36.8080 34.9275 8.8 -.- 1.6 -.- HASANAGA-TARSUS (MERSIN)
2023.10.20 01:08:45 38.2080 38.2653 5.0 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.20 01:01:10 39.1295 29.0703 6.4 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2023.10.20 00:00:50 37.9030 36.5860 7.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)