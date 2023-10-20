Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre 20 Ekim Günü Son Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Bu depremlerin bir kısmı hissedilebilir durumdadır ancak bir kısmı hiç hissedilmez. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin 20 Ekim 2023 günü kaydettiği son depremler...

AFAD'A GÖRE SON DEPREMLER

20-10-2023 08:42:38 35.852 28.542 9.09 ML 1.9 Akdeniz - [84.41 km] Kaş (Antalya) 606922

20-10-2023 08:35:35 37.786 36.611 7 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606921

20-10-2023 08:28:35 38.399 37.555 7 ML 2.2 Darende (Malatya) 606919

20-10-2023 08:26:47 38.101 38.426 7 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 606920

20-10-2023 07:51:30 38.586 44.428 6.4 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.28 km] Saray (Van) 606918

20-10-2023 07:25:13 36.088 28.053 6.22 ML 1.5 Ege Denizi - [60.53 km] Marmaris (Muğla) 606917

20-10-2023 06:51:38 37.82 36.328 6.99 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 606916

20-10-2023 06:49:43 37.522 37.197 7 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606915

20-10-2023 06:36:39 40.194 31.777 6.98 ML 1.8 Beypazarı (Ankara) 606914

20-10-2023 06:24:35 36.179 28.818 35.04 ML 1.4 Akdeniz - [42.64 km] Seydikemer (Muğla) 606913

20-10-2023 06:12:11 37.784 36.405 7.16 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) 606911

20-10-2023 06:06:21 38.44 39.152 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 606912

20-10-2023 05:56:53 36.768 33.838 7 ML 1.1 Silifke (Mersin) 606910

20-10-2023 05:56:13 37.515 37.201 7.01 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606909

20-10-2023 05:42:24 37.89 36.61 7 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606907

20-10-2023 05:34:06 38.084 37.851 7 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 606908

20-10-2023 05:08:27 34.593 27.474 7.28 ML 2.1 Akdeniz - [233.19 km] Datça (Muğla) 606906

20-10-2023 04:57:46 38.083 37.762 6.53 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 606903

20-10-2023 04:56:51 39.899 37.647 7.69 ML 1.4 Zara (Sivas) 606904

20-10-2023 04:50:55 36.707 28.584 59.92 ML 1.0 Akdeniz - [10.76 km] Ortaca (Muğla) 606905

20 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.20 08:48:50 36.9482 28.6207 7.1 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)

2023.10.20 08:46:31 36.3238 36.2103 5.5 -.- 1.8 -.- ANAYAZI-(HATAY)

2023.10.20 08:28:35 38.5303 37.5412 5.1 -.- 2.3 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA)

2023.10.20 07:50:25 37.1372 28.7778 5.0 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2023.10.20 07:25:15 36.2433 28.2050 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.10.20 06:51:38 37.8638 36.3218 5.0 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 06:49:44 37.4447 37.1052 3.6 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 06:36:39 40.2130 31.8233 5.0 -.- 1.9 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

2023.10.20 06:24:33 36.0338 28.9008 20.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.10.20 06:12:09 37.8283 36.3262 2.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 05:56:14 37.3900 37.0362 8.4 -.- 1.4 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 05:42:24 37.8533 36.5207 5.0 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 04:59:52 38.1842 27.7717 5.1 -.- 1.0 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR)

2023.10.20 04:57:47 38.0877 37.7580 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.20 04:50:57 36.4600 28.5448 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

2023.10.20 04:41:48 37.8747 36.2770 20.2 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.10.20 04:37:31 38.3273 38.2073 17.6 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.20 04:21:11 37.8000 27.7795 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN)

2023.10.20 04:04:42 39.9232 37.7720 7.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLUAGIL-ZARA (SIVAS)

2023.10.20 04:02:58 38.2933 37.1497 12.4 -.- 1.6 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 03:54:25 38.4167 37.5668 11.1 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.10.20 03:43:50 38.2707 37.6953 5.0 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2023.10.20 03:35:37 37.0405 28.1920 5.0 -.- 0.9 -.- KIRAN-(MUGLA)

2023.10.20 03:26:57 36.0635 35.7760 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2023.10.20 03:23:15 36.2683 36.2845 4.1 -.- 1.6 -.- YESILOVA-(HATAY)

2023.10.20 03:22:34 38.3303 37.0672 5.0 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 03:06:11 38.0682 37.5710 9.0 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.20 03:01:34 38.3300 36.8993 8.6 -.- 1.0 -.- COBANBEYLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 02:37:22 37.0652 36.6392 4.6 -.- 1.5 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.10.20 02:36:07 39.1932 27.7570 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)

2023.10.20 02:34:42 37.4893 35.8850 14.5 -.- 1.4 -.- ILICA-KOZAN (ADANA)

2023.10.20 02:19:44 40.6542 29.1523 8.9 -.- 1.4 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2023.10.20 02:11:54 38.3160 38.1847 5.0 -.- 1.9 -.- DURULDU-(MALATYA)

2023.10.20 01:21:51 37.8545 36.3518 5.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.20 01:21:13 36.8080 34.9275 8.8 -.- 1.6 -.- HASANAGA-TARSUS (MERSIN)

2023.10.20 01:08:45 38.2080 38.2653 5.0 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.20 01:01:10 39.1295 29.0703 6.4 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

2023.10.20 00:00:50 37.9030 36.5860 7.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)