Deprem mi oldu? İşte 3 Eylül 2025 Türkiye son dakika deprem raporu

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’de hissedilen depremler anlık olarak takip edilebiliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? İşte 3 Eylül 2025 Türkiye son dakika deprem raporu
Yayınlanma:

FAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 3 Eylül 2025 tarihinde Türkiye’de meydana gelen son depremler ve ayrıntılı bilgiler:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

03-09-2025 07:23:10 - 1.4 - Sındırgı (Balıkesir) - 7.68

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, sarsıntılar sıkça görülüyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımlarıyla deprem konusundaki en güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?Ekonomi
Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeniHalit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeniGündem
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
MYK gündeminde neler vardı?
"Suriye ve Türkiye kardeşliği, emperyal ülkelere de bir ders olur''
İhaleler, İBB baskısı ve mobbing mahkemede ortaya saçıldı
Eski CHP Genel Başkanı, Bahçeli ile görüştü
İstanbul kongresi iptal edildi
Çok Okunanlar
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları
Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeni Halit Yukay’ın 68 metre derinlikteki cesedi çıkarılamıyor! İşte nedeni
Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması