Deprem mi oldu? İşte 3 Eylül 2025 Türkiye son dakika deprem raporu
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’de hissedilen depremler anlık olarak takip edilebiliyor.
FAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 3 Eylül 2025 tarihinde Türkiye’de meydana gelen son depremler ve ayrıntılı bilgiler:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
03-09-2025 07:23:10 - 1.4 - Sındırgı (Balıkesir) - 7.68
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, sarsıntılar sıkça görülüyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımlarıyla deprem konusundaki en güncel bilgilere ulaşabiliyor.