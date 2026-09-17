Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 17 Eylül 2026 deprem listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel bültenlere göre, 17 Eylül 2026 Perşembe günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.
Günün öne çıkan en belirgin sarsıntılarından biri Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Gece saat 01:56’da Elazığ’ın Palu ilçesinde AFAD verilerine göre 2.6, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2.5 büyüklüğünde ve yerin 5 ila 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde de hareketlilik sürdü; sabah saat 06:53’te Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2.0 - 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken, gece ve sabah saatlerinde Malatya genelinde Yeşilyurt (00:53'te 1.2 - 1.3), Akçadağ (02:10'da 1.0), Doğanşehir (02:37'de 1.7) ve Pütürge (01:16'da 1.2) hatlarında hafif artçılar tespit edildi.
Ayrıca saat 04:29’da Muş’un Bulanık ilçesinde 1.5 - 1.7, saat 04:39’da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1.7 - 1.8, Afşin'de 1.4, Gaziantep İslahiye'de 1.9 ve saat 08:15’te Erzurum Palandöken / Aziziye kırsalında 1.6 - 1.7 büyüklüğünde mikro depremler listelere geçti.
Akdeniz ve Ege kıyı hatlarında da gece boyunca hareketlilikler gözlendi. Gece saat 00:59’da Akdeniz açıklarında (Antalya Gazipaşa açıkları) yerin derinliklerinde 2.4 ile 2.8 büyüklüğünde sarsıntılar tescillendi.
Ege kıyılarında sabah saat 05:07’de Muğla Menteşe (Derinkuyu) mevkiinde 1.8 - 2.1 büyüklüğünde hafif bir deprem gerçekleşti. Saat 06:50 ve 06:57’de Gökova Körfezi - Bodrum açıklarında 1.3 ile 1.7, Aydın Kuşadası Körfezi / Söke açıklarında gece saatlerinde 1.3 ile 1.4 ve saat 06:47’de Çanakkale Ayvacık / Gülpınar açıklarında (Ege Denizi) 1.4 - 1.6 büyüklüklerinde mikro sarsıntılar ölçüldü.
Marmara ve İç Batı Anadolu kuşağında ise Balıkesir hattındaki artçılar devam etti. Gece saat 00:19’da Balıkesir Erdek’te 1.4, 01:02'de İvrindi'de 1.9 ve saat 04:30 ile 04:58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1.2 ile 1.4 büyüklüğünde küçük sarsıntılar kaydedildi. Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saat 04:28’de 1.0, Denizli’nin Çameli ilçesinde saat 07:48’de 1.0 - 1.3 ve Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 08:51’de 1.6 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü.
İç Anadolu ve Karadeniz geçiş hattında ise sabah saat 04:28’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.1 - 1.6, saat 07:54’te Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1.8, saat 05:52’de Bolu Merkez’de 0.9 ve gece saat 02:43 ile 03:00 saatlerinde Erzincan’ın İliç ile Tercan ilçelerinde 1.2 - 1.3 büyüklüğünde mikro depremler bültenlere yansıdı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca yurt genelinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde seyrettiğini, herhangi bir olumsuz ihbar veya can/mal kaybı bulunmadığını bildirdi.