Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 17 Eylül 2026 deprem listesi

Günün öne çıkan en belirgin sarsıntılarından biri Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Gece saat 01:56’da Elazığ’ın Palu ilçesinde AFAD verilerine göre 2.6, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2.5 büyüklüğünde ve yerin 5 ila 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde de hareketlilik sürdü; sabah saat 06:53’te Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2.0 - 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken, gece ve sabah saatlerinde Malatya genelinde Yeşilyurt (00:53'te 1.2 - 1.3), Akçadağ (02:10'da 1.0), Doğanşehir (02:37'de 1.7) ve Pütürge (01:16'da 1.2) hatlarında hafif artçılar tespit edildi.

Ayrıca saat 04:29’da Muş’un Bulanık ilçesinde 1.5 - 1.7, saat 04:39’da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 1.7 - 1.8, Afşin'de 1.4, Gaziantep İslahiye'de 1.9 ve saat 08:15’te Erzurum Palandöken / Aziziye kırsalında 1.6 - 1.7 büyüklüğünde mikro depremler listelere geçti.

Akdeniz ve Ege kıyı hatlarında da gece boyunca hareketlilikler gözlendi. Gece saat 00:59’da Akdeniz açıklarında (Antalya Gazipaşa açıkları) yerin derinliklerinde 2.4 ile 2.8 büyüklüğünde sarsıntılar tescillendi.

Ege kıyılarında sabah saat 05:07’de Muğla Menteşe (Derinkuyu) mevkiinde 1.8 - 2.1 büyüklüğünde hafif bir deprem gerçekleşti. Saat 06:50 ve 06:57’de Gökova Körfezi - Bodrum açıklarında 1.3 ile 1.7, Aydın Kuşadası Körfezi / Söke açıklarında gece saatlerinde 1.3 ile 1.4 ve saat 06:47’de Çanakkale Ayvacık / Gülpınar açıklarında (Ege Denizi) 1.4 - 1.6 büyüklüklerinde mikro sarsıntılar ölçüldü.

Marmara ve İç Batı Anadolu kuşağında ise Balıkesir hattındaki artçılar devam etti. Gece saat 00:19’da Balıkesir Erdek’te 1.4, 01:02'de İvrindi'de 1.9 ve saat 04:30 ile 04:58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1.2 ile 1.4 büyüklüğünde küçük sarsıntılar kaydedildi. Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saat 04:28’de 1.0, Denizli’nin Çameli ilçesinde saat 07:48’de 1.0 - 1.3 ve Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 08:51’de 1.6 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü.

İç Anadolu ve Karadeniz geçiş hattında ise sabah saat 04:28’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.1 - 1.6, saat 07:54’te Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1.8, saat 05:52’de Bolu Merkez’de 0.9 ve gece saat 02:43 ile 03:00 saatlerinde Erzincan’ın İliç ile Tercan ilçelerinde 1.2 - 1.3 büyüklüğünde mikro depremler bültenlere yansıdı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca yurt genelinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde seyrettiğini, herhangi bir olumsuz ihbar veya can/mal kaybı bulunmadığını bildirdi.