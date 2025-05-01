Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD’ın 1 Mayıs güncel verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri anlık olarak güncelleniyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor. 1 Mayıs 2025 tarihli son depremler listesi ve detaylar haberimizde.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD’ın 1 Mayıs güncel verileri
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Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle yıl boyunca çeşitli büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremlere ilişkin veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü meydana gelen son depremlerden biri:

📍 Tarih: 01.05.2025
🕚 Saat: 11:30:44
🌍 Yer: Kadirli (Osmaniye)
📏 Büyüklük: 3.5
⛏ Derinlik: 6.98 km

Kandilli ve AFAD, yaşanan diğer sarsıntılara dair bilgileri de gün boyunca paylaşmayı sürdürüyor.

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