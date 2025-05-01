Deprem mi oldu? İşte Kandilli ve AFAD’ın 1 Mayıs güncel verileri

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle yıl boyunca çeşitli büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremlere ilişkin veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü meydana gelen son depremlerden biri:

📍 Tarih: 01.05.2025

🕚 Saat: 11:30:44

🌍 Yer: Kadirli (Osmaniye)

📏 Büyüklük: 3.5

⛏ Derinlik: 6.98 km

Kandilli ve AFAD, yaşanan diğer sarsıntılara dair bilgileri de gün boyunca paylaşmayı sürdürüyor.