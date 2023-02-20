İzmir fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplam 11 ili etkileyen depremin etkileri tüm ülkede devam ediyor. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem ülke genelinde yasa boğulurken diğer illerdeki diri fay hatları gündeme geldi. Peki İzmir fay hattı nerelerden geçiyor?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplam 11 ili etkileyen depremin etkileri tüm ülkede devam ediyor. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem ülke genelinde yasa boğulurken diğer illerdeki diri fay hatları gündeme geldi. Uzmanlar ülkemizin deprem risklerinin ve fay hatlarının fazla olduğu bir konumda olduğunu belirterek diğer illerde de önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıyor. Gerçekleşen sarsıntının yıkımı ağır olurken İzmir'de fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtler merak ediliyor. Hal böyleyken İzmir fay hattının nerelerden geçtiği ve en riskli ilçeler merak ediliyor. Peki İzmir fay hattı nerelerden geçiyor? İzmir'deki en riskli ve orta riskli semtler hangileri? İşte 2023 İzmir fay hattı haritası…
'İzmir'da fay hattının nerelerden geçtiği' ve 'İzmir'de hangi ilçelerin deprem riski' ya da 'İzmir depreme dayanıklı ilçeler' in nereler olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'İzmir Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.
Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.
Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.
Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.
4 ÖNEMLİ FAY
"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Prof. Dr. Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu hatırlattı.
2023 İZMİR FAY HARİTASI VE DEPREM RİSK HARİTASI
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, 2020 yılında İzmir için kritik bir uyarıda bulunmuştu. Murathan, "İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" demişti. İşte Murathan’ın İzmir fay hatlarına dikkat çektiği açıklaması…
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, daha önce yaşanan İstanbul depreminin ardından önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekmişti. Murathan, kıyı bölgelerinin risk altında olduğunu, söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini vurguladı.