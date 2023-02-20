İzmir fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

'İzmir'da fay hattının nerelerden geçtiği' ve 'İzmir'de hangi ilçelerin deprem riski' ya da 'İzmir depreme dayanıklı ilçeler' in nereler olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan 'İzmir Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen'de 16 noktaya deprem kayıt istasyonu kurulduğunu belirtti.