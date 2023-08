Deprem sırasında doğdu! Hemşireler mucizeye tanık oldu

Adana Kozan’da 10 gün önce meydana gelen depremlerde yaşanan panik anları ilçe devlet hastanesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Depremde doğum ekibinin bir anneyi sakinleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesine vesile olduğu öğrenildi.

Kozan ilçesinde 25 Temmuz’da yaşanan 5,5 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük panik ve korkuya neden oldu. Depremlerde ilçeye bağlı kırsal bazı mahallelerde evler ağır hasar aldı. Deprem anında ise Kozan Devlet Hastanesi ameliyathanesinde Kadın Doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar ve ekibi anne Hilal Yılancıoğlu’nu sakinleştirerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağladı. İlk depreme ameliyathanede yakalanan ve ikinci depremde ise ameliyat masasında olduğunu belirten anne Yılancıoğlu doktorunun ve hemşirelerin desteği ile bebeğini sağlıklı bir şekilde kavuştuğunu anlattı.

Olay günü yaşanan deprem paniği ve ameliyathaneye götürülen hastaların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremde kadın doğum servisinde bir hemşirenin de kucağındaki bebeği bir an olsun bırakmadığı anlar görüntülere yansıdı.

Sezaryen doğum için ameliyathaneye alınmasının ardından depremi yaşayan Hilal Yılancıoğlu sağlıkla depremde dünyaya getirdiği bebeği Alp Arslan’ın doğumunda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Depremde doktorunun kendini sakinleştirdiğini ve o an evdeki çocuğunu merak ettiğini belirten anne Hilal Yılancıoğlu o anları şöyle anlattı:

- 27 yaşındayım, deprem anında doğuma girmiştim. Tam beni doğuma aldılar deprem oldu. Hocam, hemşireler, ne olduğunu anlamadık ama benimle çok güzel ilgilendiler, o güveni bana verdiler. Ne olduğunu hissedemedik. Karışık bir duyguydu. O an ameliyatı olmak zorundaydım, sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilenince güvenim yerine geldi. Kızım evdeydi o aklıma geldi apartmanda olunca endişelendim korktuk ondan dolayı çok şükür bir şey olmadı. Doktor bey benimle konuştu, doğum yapmak istersen yapalım diye, o ara 2. deprem oldu, orasını tam hatırlamıyorum.

Doğum esnasında görevli olan herkesin kendisi ile çok ilgilendiğini ve sakinleştirmeye çalıştığına dikkat çeken Yılancıoğlu şu sözleri ekledi:

- Hani derler ya önce can sonra canan diye, onlar öyle değildi. Kendi canlarını feda ettiler. Allah bir daha yaşatmasın. Sağlıkçılarımıza, güvenlikçilerimize teşekkür ederim çocuğun adını deprem mi koysam diye aklımıza geldi ama Alp Arslan koyduk.

Kozan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar da deprem günü yaşadıklarını anlattı. Kadın Doğum Uzmanı olarak çeşitli hastanelerde görev aldığına dikkat çeken Tatar o anları şu şekilde anlattı:

- Şu an Kozan’da görev yapıyorum. Deprem bizim ülkemizin gerçeği. 25 Temmuz’da ameliyatlarımız vardı, hazırlandık sabah büyük bir deprem oldu. Hem hastalarımız hem biz korktuk. Ama biz yılmadık ameliyata devam ettik. Hastalarımıza sorduk güvenlerini alıp depremi dinlemeden ameliyatımıza devam ettik ve çocuklarını kucaklarına alarak mutlu oldular. Sabah olan deprem daha büyüktü tam o sırada ilk hastamızı alıyorduk, deprem olunca hastamızı o an dışarı aldık o sırada hastamızla konuştuk. Hastamız da doğum yapmak istediğini yeniledi ve biz sizin yanınızdayız siz istiyorsanız süreci tamamlayacağız. İlk hastamızı aldık, ameliyata başladık, o sırada 2. depreme yakalandık ama devam ederek çocuğu dünyaya getirdik. Sonra ikinci hastamızı alarak onunda doğumunu yaptırdık. Depremden her insan gibi biz de korktuk ama işimizin başında olunca hasta önceliği ön plana geçiyor. Hastalarımız da çok korkmadı ekibimizden ve bizlerden aldığı güvenle ameliyatı tamamladık.