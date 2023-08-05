Deprem sırasında doğdu! Hemşireler mucizeye tanık oldu

Adana Kozan’da 10 gün önce meydana gelen depremlerde yaşanan panik anları ilçe devlet hastanesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Depremde doğum ekibinin bir anneyi sakinleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesine vesile olduğu öğrenildi.

Kozan ilçesinde 25 Temmuz’da yaşanan 5,5 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük panik ve korkuya neden oldu. Depremlerde ilçeye bağlı kırsal bazı mahallelerde evler ağır hasar aldı. Deprem anında ise Kozan Devlet Hastanesi ameliyathanesinde Kadın Doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar ve ekibi anne Hilal Yılancıoğlu’nu sakinleştirerek sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağladı. İlk depreme ameliyathanede yakalanan ve ikinci depremde ise ameliyat masasında olduğunu belirten anne Yılancıoğlu doktorunun ve hemşirelerin desteği ile bebeğini sağlıklı bir şekilde kavuştuğunu anlattı.

Olay günü yaşanan deprem paniği ve ameliyathaneye götürülen hastaların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Depremde kadın doğum servisinde bir hemşirenin de kucağındaki bebeği bir an olsun bırakmadığı anlar görüntülere yansıdı.



SAĞLIK EKİPLERİ GELİNCE KORKUSU GEÇTİ

Sezaryen doğum için ameliyathaneye alınmasının ardından depremi yaşayan Hilal Yılancıoğlu sağlıkla depremde dünyaya getirdiği bebeği Alp Arslan’ın doğumunda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Depremde doktorunun kendini sakinleştirdiğini ve o an evdeki çocuğunu merak ettiğini belirten anne Hilal Yılancıoğlu o anları şöyle anlattı:

- 27 yaşındayım, deprem anında doğuma girmiştim. Tam beni doğuma aldılar deprem oldu. Hocam, hemşireler, ne olduğunu anlamadık ama benimle çok güzel ilgilendiler, o güveni bana verdiler. Ne olduğunu hissedemedik. Karışık bir duyguydu. O an ameliyatı olmak zorundaydım, sağlık ekibi benimle çok iyi ilgilenince güvenim yerine geldi. Kızım evdeydi o aklıma geldi apartmanda olunca endişelendim korktuk ondan dolayı çok şükür bir şey olmadı. Doktor bey benimle konuştu, doğum yapmak istersen yapalım diye, o ara 2. deprem oldu, orasını tam hatırlamıyorum.

Doğum esnasında görevli olan herkesin kendisi ile çok ilgilendiğini ve sakinleştirmeye çalıştığına dikkat çeken Yılancıoğlu şu sözleri ekledi:

- Hani derler ya önce can sonra canan diye, onlar öyle değildi. Kendi canlarını feda ettiler. Allah bir daha yaşatmasın. Sağlıkçılarımıza, güvenlikçilerimize teşekkür ederim çocuğun adını deprem mi koysam diye aklımıza geldi ama Alp Arslan koyduk.

KORKSALAR DA ÖNCE YENİ CANLARI KURTARDILAR

Kozan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Hüseyin Kunter Tatar da deprem günü yaşadıklarını anlattı. Kadın Doğum Uzmanı olarak çeşitli hastanelerde görev aldığına dikkat çeken Tatar o anları şu şekilde anlattı: