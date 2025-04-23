Deprem sonrası AKINCI ve TB2 devrede: Olumsuzluk tespit edilmedi

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA), bölge üzerinde tarama uçuşları gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deprem sonrası AKINCI ve TB2 devrede: Olumsuzluk tespit edilmedi
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Depremin hemen ardından, Baykar'ın uçuş testleri ve eğitim amaçlı olarak kullandığı 1 adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile 2 adet Bayraktar TB2 İHA, Çorlu ve Keşan’daki üslerinden kalkarak İstanbul semalarında keşif ve gözetleme uçuşlarına başladı. Uçuşlar sırasında elde edilen veriler, radar sistemlerine yansıdı.

Yapılan tarama çalışmaları sonucunda, deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa ya da acil müdahale gerektiren bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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