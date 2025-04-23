Deprem sonrası AKINCI ve TB2 devrede: Olumsuzluk tespit edilmedi

Depremin hemen ardından, Baykar'ın uçuş testleri ve eğitim amaçlı olarak kullandığı 1 adet Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile 2 adet Bayraktar TB2 İHA, Çorlu ve Keşan’daki üslerinden kalkarak İstanbul semalarında keşif ve gözetleme uçuşlarına başladı. Uçuşlar sırasında elde edilen veriler, radar sistemlerine yansıdı.

Yapılan tarama çalışmaları sonucunda, deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa ya da acil müdahale gerektiren bir duruma rastlanmadığı bildirildi.