Deprem sonrası üretim seferberliği: Hataylı ayakkabıcılar yeniden üretim için devlet desteği bekliyor

Hatay'da ayakkabıcılar yeniden ayağa kalkmak için destek istiyor.



Zor bir süreçten geçtiler. 6 Şubat depreminden sonra Reyhanlı Sanayi Sitesi’nde yaklaşık üç yıl faaliyet gösterdiler. Şimdi Ayakkabı İmalatçıları için yapılan yeni siteye taşındılar. Eksikler var. Altyapı sorunları tam olarak giderilemedi. Elektrik, su ve temizlik hizmetlerinde de aksaklıklar yaşanıyor.



Deprem sonrası büyük ölçüde daralan üretim kapasitesinin yeniden artırılması için uygun koşullarda kredi ve destek sağlanmasını talep ediyorlar.



Hatay ayakkabı sektörü, deprem öncesinde Türkiye ayakkabı üretiminde önemli bir paya sahipti. Desteklerle yeniden iç ve dış pazarlarda güçlü bir konuma ulaşabileceklerini belirtiyorlar.



Sektör temsilcileri ihracatın desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.



Hataylı ayakkabı imalatçıları, üretimi yeniden canlandırmayı hem de sektörde çalışan binlerce kişiye yeniden istihdam sağlamayı hedefliyor.