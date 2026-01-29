Deprem sonrası uzman isimden uyarı: "O bölgede 7'den büyük deprem bekliyoruz!"
Trabzon açıklarında meydana gelen ve paniğe neden olan depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. KTÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, Karadeniz’deki sarsıntıdan ziyade asıl korkulması gereken senaryoyu açıkladı ve o bölgeyi işaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, önceki gece saat 23.15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açığında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bölgede kısa süreli endişe yaratan sarsıntıyı değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, bu durumun bilimsel olarak sürpriz olmadığını vurguladı.
Akın, Karadeniz ve çevresinin aktif fay hatlarıyla ilişkili bir jeolojik yapıya sahip olduğunu belirterek, bu tür orta ölçekli sarsıntıların doğal karşılanması gerektiğine dikkat çekti.
Özellikle alüvyal zeminler ve heyelan riski taşıyan bölgelerdeki yapılaşmaya değinen Akın, binaların Türk Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygunluğunun hayati önem taşıdığını ifade etti.
Depremin büyüklüğü ile hissedilen şiddetin karıştırılmaması gerektiğine işaret eden Akın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Depremin büyüklük ve şiddet kavramını bilmemiz gerekiyor. Şiddet Romen rakamıyla gösteriliyor ve hissettiğimiz sarsıntı gücüne göre değişiyor. Örneğin dolaplar ve avize sallandıysa bunun şiddeti farklı adlandırılıyor. Deprem büyüklüğü ise cihazlarla ölçtüğümüz aletsel büyüklüktür. Farklı büyüklükteki depremler aynı şiddette olabilir, aynı şiddetteki depremler farklı büyüklükte de olabilir. Sağlam olmayan zeminlerde şiddet daha fazla olacaktır. Çünkü şiddet yerel zemin şartlarına göre değişiyor. Bu son 3.7 büyüklüğündeki depremde de sahile yakın alüvyal zeminler daha fazla sallandı."
TRABZON RİSKSİZ BÖLGE DEĞİL
Karadeniz içerisindeki fayların varlığının yıllardır bilindiğini aktaran Akın, Gürcistan açıkları ve Bartın’da daha önce 5 ve 6 üzeri büyüklükte depremlerin yaşandığını hatırlattı.
Bölgedeki risk algısına dair uyarılarda bulunan Akın, sözlerine şöyle devam etti: "Depremin olması bizim için şaşırtıcı değildi. Biz senelerdir Karadeniz içerisindeki faylardan bahsediyoruz. Burada depremler meydana gelebilir, normaldir. Karadeniz'de yine daha önce Gürcistan açıklarında ve Bartın'da 5-6'dan büyük depremler meydana geldi. Bölgemiz aslında aktif bir bölge. Her ne kadar deprem tehlikesi haritasında en büyük yer ivmesi 0.2 g olarak ifade edilse de zeminin kaya olduğu varsayımına dayanarak yapılan bir harita. Trabzon risksiz ya da deprem tehlikesi olmayan bir bölge değil. Buna artık alışmamız lazım"
BİNGÖL YEDİSU'DA 7 ÜZERİ DEPREM BEKLENTİSİ
Denizdeki fayın çok büyük olmadığını ancak asıl tehdidin 150 kilometre mesafedeki Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAFZ) olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Akın, Bingöl Yedisu bölgesine dikkat çekti. Akın, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem denizdeki bir fayda meydana geldi. Bu fayın çok büyük olmadığını biliyoruz. Ancak deprem açısından daha önemli olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAFZ). Çok büyük depremler üretebilen bir fay hattı. Bizim buna uzaklığımız yaklaşık 150 kilometre. Deniz içerisindeki depremlerden çok Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelebilecek depremler bölgemizi etkileyebilir. Türkiye'nin en büyük depremi olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminde Trabzon'da can kayıpları yaşandı. Yedisu bölgesinde 7'den büyük deprem bekliyoruz. Burada meydana gelebilecek deprem Trabzon için büyük bir problem oluşturabilir. Deniz içerisindeki faylar alüvyal alanlarda daha çok hissedilir."
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Bölgedeki tsunami ihtimalini ve artçı sarsıntı beklentilerini de değerlendiren Akın, son yaşanan deprem özelinde büyük bir korkuya gerek olmadığını belirtti. Akın, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzon ve çevresinde hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde bir tsunami riskinin olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı bizim için daha önemli. Dikkate alınması gereken en büyük tehlike budur. Genellikle artçılar 1-2 derece düşük olur. Eğer bu öncü depremse daha büyük deprem olması beklenir. Fakat biz öyle bir deprem beklemiyoruz. Düşük bir ihtimal de olsa artçı olarak 1.5-2 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir. Bu tamamen fayın yüklendiği stres ve fayın geometrisine göre değişecektir. Bu deprem özelinde çok korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum"