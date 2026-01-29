Deprem sonrası uzman isimden uyarı: "O bölgede 7'den büyük deprem bekliyoruz!"

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Bölgedeki tsunami ihtimalini ve artçı sarsıntı beklentilerini de değerlendiren Akın, son yaşanan deprem özelinde büyük bir korkuya gerek olmadığını belirtti. Akın, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzon ve çevresinde hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde bir tsunami riskinin olduğunu düşünmüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı bizim için daha önemli. Dikkate alınması gereken en büyük tehlike budur. Genellikle artçılar 1-2 derece düşük olur. Eğer bu öncü depremse daha büyük deprem olması beklenir. Fakat biz öyle bir deprem beklemiyoruz. Düşük bir ihtimal de olsa artçı olarak 1.5-2 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir. Bu tamamen fayın yüklendiği stres ve fayın geometrisine göre değişecektir. Bu deprem özelinde çok korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum"