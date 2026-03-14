Deprem sonrası uzmandan dikkat çeken uyarı: Samsun’da 3 büyük tehlike var!
Tokat'ta meydana gelen depremin Samsun'da da hissedilmesi üzerine uzmanlar kentin yapılaşma ve zemin risklerine dikkat çekti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı Samsun'da da hissedildi. Bu gelişmenin ardından kentteki zemin ve deprem tehlikelerine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, Samsun genelindeki heyelan riski taşıyan yamaçlara, kıyı şeridine ve dolgu alanlarına dikkat çekti.
Uzman isim, buralarda yaşanacak olası bir zemin sıvılaşmasının şiddetli bir deprem anında ağır mal ve can kayıpları yaratabileceğini vurguladı.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLÇELER TEHLİKEDE
Kentin güney kesimlerinin fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Aylar, hazırlık aşamasının sorgulanması gerektiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Samsun, Türkiye'nin deprem riski olan illerinden bir tanesidir. Türkiye'de önemli iki tane fay hattı var. Samsun'un güney ilçeleri Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. Geçmişte ilimizin özellikle Vezirköprü ve Lâdik ilçelerinde meydana gelen depremler ilçelerimize zarar verdi. Can kayıpları ve mal kayıpları yaşandı. Dolayısıyla Samsun depreme ne kadar hazırlıklı? Bu konu biraz tartışmalıdır"
İlde her geçen gün artış gösteren dikey yapılaşmanın gelecekte ciddi krizler doğurabileceğini belirten Aylar, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğinin altını çizdi.
Aylar, yapılaşma süreci ve yerel yönetimlerin adımlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Şu an özellikle dikey anlamda şehir gitgide büyüyor. Bu bizim için ileride büyük sıkıntılara yol açabilir. Samsun merkezde ve ilçelerimizde riskli bölgelerimiz var. Özellikle merkezde yamaç araziler heyelan duyarlılığı fazla olan yerlerdir. Hep şöyle düşünüyorlar: ‘Depreme dayanıklı evler yaparsak kurtarırız.' Depreme dayanıklı ev yapsanız bile heyelana dayanıklı olmayabiliyor"
"Yerel belediyeler bu konuda çalışmalar yapıyor ancak gözlemlediğimiz kadarıyla bu çalışmalar yeterli düzeyde değil. Heyelan alanları var. Sahilde sıvılaşma riski var. Bu tür yerlerde büyük bir depremde çok büyük can ve mal kayıpları olabilir"
GÖÇ ALAN ŞEHİRDE DEPREM GERÇEĞİ
Samsun'un artan nüfus yoğunluğuna ve fay hatlarının güncel durumuna da değinen Doç. Dr. Aylar, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü şu sözlerle aktardı: "Samsun her geçen gün nüfusu artan ve dışarıdan nüfus çeken bir ilimizdir. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yaptığımız gözlemler ve çalışmalar bu fay hattının aktif olduğunu gösteriyor. Daha önce defalarca deprem oldu ve yine olabilir. Deprem Samsun'a çok uzak değil"
SAMSUN'U BEKLEYEN ÜÇ BÜYÜK TEHLİKE ALANI
Bölgede üç temel risk bölgesi bulunduğunu saptayan Aylar, özellikle Atakum ilçesinin güneyindeki inşaat faaliyetlerine dikkat çekti.
Halk arasında riskli bilinen arazilerin imara açıldığını ifade eden Aylar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Samsun için üç büyük tehlike alanı var; heyelan riski olan yamaçlar, dolgu alanlarının durumu ve kıyı düzlüklerinde zemin sıvılaşması ihtimali. Atakum'un güneyine doğru çok yoğun bir yapılaşma var. Burası ciddi anlamda heyelan riski taşıyor. Balaç mevkisine zaten Balaçlılar ‘Göçük Mevkisi' diyormuş. Mahalle sakinleri bu bölgenin yapılaşmaya ve hatta tarıma uygun olmadığını söylemesine rağmen burası imara açıldı ve yüksek katlı binalar yapılıyor. Deprem ve heyelan birlikte büyük sıkıntılara yol açabilir. Dolgu sahalarında da zemin sıvılaşmasına bağlı kayıplar yaşanabilir"