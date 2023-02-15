Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu

Ekonomide deprem sonrasında yeni önlemler alındı. Altın ithalatı geçici olarak durduruldu. Borsada manipülasyona karşı Varlık Fonu devreye girecek.

Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu
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Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında oluşan durumu değerlendirme toplantısında yeni kararlar aldı.

Cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.

BORSADA VARLIK FONU DEVREYE GİRECEK

Borsada manipulatif hareketlerin önlenmesi için Varlık Fonu devreye girecek.

Varlık Fonu bünyesindeki fiyat istikrarı fonuna kamu bankaları ve şirketler sermaye koyacak. Bu kaynakla manipulatif hareketler olduğunda borsada hisse alımı gerçekleştirilecek.

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