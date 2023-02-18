Deprem soruşturmasında 93 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan deprem soruşturmalarında 93 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 159 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan deprem soruşturmalarında 93 şüpheli tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda da 159 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Türkiye'yi sarsan depremlerle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı belirlenen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 309 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 90'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 62 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 70 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 19 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi.

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede yaşanan hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti. Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 319 olayla ilgili 243 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 152'si tutuklanırken, 31 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

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