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Deprem toplanma alanları azalıyor

Deprem ve peş peşe çöken binalar ülke gündemindeki yerini koruyor. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna "Yaşanan çökmelerin depremle değil malzeme ve zemin etüdü raporuyla ilişkisi olduğunu" kaydetti. İstanbul'da deprem toplanma alanlarının daraldığını da vurgulayan Suna, bazı alanların İspark tarafından otopark olarak kullanıldığına dikkat çekti

Deprem toplanma alanları azalıyor

Son olarak İstanbul Kartal'da çöken ve 21 kişinin hayatına mal olan binanın, yapımında kullanılan malzeme hâlâ tartışılıyor.

Yapı stoğundaki riskler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını yurt genelinde harekete geçirdi.

Art arda çöken binalar, akıllara deprem riskini getirdi. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, çökmenin depremle ilgili olmadığını söyledi.

Suna, riskli binalara karşı kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini ancak projenin rantlaştığını vurguladı.

Zemin etüd raporları, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz ediyor.

Deprem riskine karşı hayati önem taşıyan deprem toplanma alanları ise gün geçtikçe azalıyor.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #nusret suna #toplanma alanları #deprem
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