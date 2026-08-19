Deprem uzmanı Okan Tüysüz uyardı: Fay hattı üzerindeki o ilçelere dikkat!

Türkiye'nin felaketlerden sonra dövünmek yerine önceden önlem alması gerektiğini vurgulayan Tüysüz, diri faylar üzerindeki yapılaşmanın kesinlikle durdurulması ve gerçek kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

"100 YILDIR DÖVÜNEREK ZAMAN KAYBETTİK"

Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Prof. Dr. Tüysüz, afet yönetiminde zihniyet değişiminin şart olduğunu belirtti. Felaket kapıyı çalmadan koruyucu adımların atılması gerektiğinin altını çizen Tüysüz, 6 Şubat depremlerindeki ağır can kayıplarının tedbirsizliğin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Afet eğitimlerinin yalnızca dönemsel tatbikatlarla sınırlı kalmayıp hayat boyu sürecek bir bilinç düzeyine taşınması gerektiğini vurguladı.

BURSA VE NİLÜFER'DE FAY TEHLİKESİ: BİNALARIN ARASINDAN GEÇİYOR

Bursa'nın zemin yapısına ve yerel fay hatlarına dikkat çeken Tüysüz, özellikle Nilüfer ilçesi ve çevresindeki riskli bölgeleri harita üzerinde paylaştı. Bursa'nın büyük bir bölümünün ve Nilüfer'in zayıf zemin üzerinde yer aldığını belirten uzman isim; Çalı, Tahtalı, Kayapa, Zafer ve Gölyazı hattına uzanan aktif bir fay sistemi bulunduğunu, 1855 ve 1968 Bursa depremlerinin de bu hat üzerinde meydana geldiğini hatırlattı. Mevcut yerleşimlerde binaların doğrudan altından veya çok yakınından fay geçtiğini vurgulayarak durumun oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN 4 TEMEL ADIM

Deprem zararlarını en aza indirmek için yapılması gerekenleri özetleyen Tüysüz, diri fay hatları üzerinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi ve mevcut deprem yönetmeliklerine tavizsiz uyulması gerektiğini dile getirdi. Mevcut riskin düşürülmesi adına bina dayanıklılık analizlerinin eksiksiz tamamlanması ve rant odaklı değil, bilimsel temellere dayalı gerçek bir kentsel dönüşüm modelinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.