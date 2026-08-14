Deprem uzmanı Osman Bektaş o ilçeyi işaret etti! "Küçük bir fay parçası hareketlendi"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bektaş, bölgedeki sarsıntıların bir deprem kümelenmesine işaret ettiğini belirtti.

GÖYNÜCEK'TE DEPREM KÜMELENMESİ YAŞANDI

Amasya Göynücek'te kaydedilen sismik hareketliliğin tablosunu paylaşan Prof. Dr. Bektaş, bölgede önce 3.0, ardından 2.3 ve 2.7, son olarak da AFAD verilerine göre 3.6 (Kandilli Rasathanesi'ne göre yaklaşık 4.0) büyüklüğünde depremlerin gerçekleştiğini aktardı.

"BÜYÜK DEPREM GELİYOR SONUCU ÇIKARILAMAZ"

Mevcut tablonun bölgedeki küçük bir fay parçasının hareketlendiğini gösterdiğini vurgulayan Bektaş, paniğe gerek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tablo, bölgede küçük bir fay parçasının hareketlendiğini düşündürüyor. Ancak bundan 'büyük deprem geliyor' sonucu çıkarılamaz. Asıl önemli olan, önümüzdeki günlerde artçıların hangi doğrultuda ve hangi derinliklerde dizileceğidir."

MARMARA İÇİN TSUNAMİ VE YAPAY ZEKA UYARISI

Daha önce Marmara Denizi'ndeki olası riskleri değerlendiren Bektaş, Marmara'da tek seferde dev bir kırılma yerine enerjinin parça parça boşalabileceğini ifade etmiş ve "Büyük İstanbul tsunamisi olabilir mi?" sorusuna dev dalgaların beklenmediği yönünde yanıt vermişti.

Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen felaket ve tsunami videolarına da dikkat çeken uzman isim, afet riskini abartmanın da küçümsemenin de yanlış olduğunu belirterek üretilen sahte içeriklerin bilimsel gerçeklikten uzak bir biçimde korkuyu körüklediğinin altını çizdi.