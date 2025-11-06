Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’dan açıklama: Asıl risk Marmara’da

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremler sonrası gözler yeniden Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar Fayı’nda risk olmadığını belirterek, “Asıl risk Güney Marmara hattında” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Marmara Bölgesi’ndeki fay hatları yeniden gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ekol TV muhabiri Şeyma Kan’a yaptığı açıklamalarda Adalar Fayı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Üşümezsoy, İstanbul halkının tedirgin olduğu Adalar Fayı’nın aktif bir tehlike taşımadığını belirterek, “Risk sanıldığı gibi kuzeyde değil, Güney Marmara hattında yoğunlaşıyor” dedi.

ADALAR FAYI’NDA RİSK OLMADIĞINI 23 NİSAN DEPREMİ GÖSTERDİ

Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın Yalova’dan Yeşilköy’e kadar uzandığını belirterek, “23 Nisan depremiyle birlikte Adalar Fayı’nda bir risk olmadığını olgusal olarak gördük. Risk taşıyan tek fay hattı Silivri ile Kumburgaz arasındaki 35 kilometrelik Kumburgaz Çukuru Fayı’ydı ve o da kırıldı.” ifadelerini kullandı.

FAY HATTI 300 YILDA BİR STRES BOŞALTIYOR

Tarihsel verilere dikkat çeken Üşümezsoy, “1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerinin tamamı aynı fay zonu üzerinde gerçekleşti. Bu hat, Anadolu ve Karadeniz plakaları arasındaki sınır. Plakalar birbirine zıt yönde hareket ettiği için stres birikiyor. Ancak güçlü segmentler 300 yılda bir kırılarak bu stresi boşaltıyor.” dedi.

ADALAR ÇEVRESİNDE BELİRGİN STRES KALMADI

Üşümezsoy, Adalar çevresinde enerji birikiminin kalmadığını belirterek, “1999 ve öncesindeki depremler sonrasında stres Adalar’da değil. Asıl risk Yalova–Çınarcık–Bozburun hattında. Marmara’nın kuzeyinde belirgin bir stres kalmadı.” açıklamasında bulundu.

Üşümezsoy, olası büyük İstanbul depremi senaryolarında “Adalar Fayı kırılacak” söylemlerinin bilimsel temeli olmadığını da sözlerine ekledi.

deprem
