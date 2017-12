JEOFİZİK uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Gemlik’in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşınmasına karar verilmesi kararını değerlendirirken, buradan geçen fay hattı ile ilgili kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Gündoğdu, Foça’daki Richter ölçeğine göre, 4.8 büyüklüğündeki depremin 12 Haziran’da Midilli’de kaydedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin tetiklemesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Gündoğdu, Kuzey Anadolu Fay hattının alt, güney kolunun Gemlik Körfezi’nden çıktığının bilinen bir gerçek olduğunu, bu nedenle pazar günü yayımlanan KHK ile taşınmasına karar verilen tarihi ilçedeki yapıların eski olduğunu, buralarda oturanların güvence altına alınmasının doğru bir karar olduğunu söyledi.



Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Gemlik’in 'Taşınma' konusunun Türkiye’de örneğinin bulunmadığını belirttiği 'Kentsel Dönüşüm' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini anlatırken şöyle dedi:

"Gemlik’teki makilik alanların Hazine’ye geçirilmesi, hem de orada evleri alınacak insanların belirli bir ölçüde, belirli bir yaklaşımla yeniden konut sahibi yapılması gerekiyor. Hükümetin bu konuda tam hazırlıklı olduğunu sanmıyorum. Burada, tarihi, güzel bir kentin yerinden edilmesine karşı çıkanlar olabilir. İnsanları ikna etmek gerekiyor. Makilik alanlar tepelerde. Bütün Gemlik’i taşımak çok zor. Fay iyice araştırılır, nereden geçtiği belirlenirse ona göre tasarımını yapabilirler. Bu konuda fayın konumunun belirlenmesi öncül şart. 'Kentsel dönüşüm' veya adı ne olursa olsun adım atmadan önce o fayın nereden geçtiği bilinip, onun dışında bir yerde kenti inşa etmeleri gerekiyor. Bazı noksanlıklar olduğu açıklamalardan belli. Hükümet bu konuda henüz hazır değil. Her zaman söylüyorum: Türkiye’de kentsel dönüşüme henüz bir örnek yok. Bir ilçenin yerini değiştirmeye kalkmak çok büyük bir iddia. Bu iddianın karşılanabilmesi için altyapının çok kuvvetli olması lazım. Zemin etütlerinin çok iyi olması lazım. Fayların iyi tespit edilmesi lazım. Bütün bunlara baktığınızda bunların hiç biri yok. Orada diri fay haritası yapılmış. Ama fayın bir de yerin içinde takip edilmesi, nereden nereye kadar gittiğinin belirlenmesi gerek. Türkiye’de bunu yapacak insanlar var. Zemin etütleri, fayın, zeminin özelliklerinin belirlenmesi şart. Bir kenti mahalleyi taşıyacak çok sıkı araştırma yapılması gerekiyor. "



FOÇA’DAKİ DEPREM



Jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu, Foça’da dün kaydedilen depremi değerlendirirken geçen 12 Haziran’da Midilli açıklarında düşey fay hareketi sonucu Richter ölçeğine göre, 6.3 büyüklüğünde deprem olduğunu bunu 5 gün sonra bu kez yatay fay hareketi ile 5.3 büyüklüğünde depremin izlediğini hatırlattı.



Gündoğdu, şöyle dedi:

"Düşey, ardından yatay hareket olması biraz can sıkıcı oldu. Çünkü, 6.3 büyüklüğündeki düşey depremin, yatay fayı tetikleyerek 5.3 büyüklüğündeki depreme yol açtığı anlaşılıyor. Bunun devamının gelmesini aslında bu boyutta bekliyordum. Ama büyük de olabilirdi. Çünkü orada çok fay var. Midilli Adası’ndan başlayan orada düşey bir fay var. Ama Foça’ya doğru gelince işler değişiyor. Doğrultu hattında faylar var. Mesela diri fay haritasında Seferihisar fayı var. Kocaman doğrultu hattında bir fay bu. Daha oralarda bir aktivite yok. 2003’te uç kısmında bir aktivite vardı. Ondan 4 tane deprem oldu. Onlar takip ediliyor ve biliniyor. Ama bu Foça’daki olay; kuzeyde olan olaylar çok fazla bilinmiyor. 4.8; inşallah bu boyutta kalır. Benim söyleyebileceğim o. Çünkü oradaki faylardan çok emin değilim iyi bilindiğine deniz kısmını zaten çok iyi bilmiyoruz hemen Yunanistan ile sınır olduğumuz için Midilli’de o araştırmaların ne derece yapıldığını izin verildi mi verilmedi mi o konularda net bir bilgi yok. 4.8 ardından 3.9 tamamen tipik bir doğrultu fay gibi görünüyor. Ama onun mekanik çözümünü görmeden bir şey söyleyemem. Ama doğrultu hattında gidiyorsa daha bir sıkıntılı günler olabilir."



